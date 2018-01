Da darf man getrost von einer Tradition sprechen. Das Chiemgauer Volkstheater gastierte erneut kurz vor der Jahreswende im ACC. Dass das erfolgreichste deutsche Fernsehtheater dort ein besonders treues Publikum hat, ist für Bernd Helfrich & Co. schon Verpflichtung geworden. Mitgebracht hatte das Ensemble dieses Mal die Komödie "Mei bester Freind". Im Mittelpunkt: ein seelisch kranker Bauer.

Die Geschichte von Sepp Brumm, gespielt von Andreas Kern, und seinem besten Freund Willi Strobl, dem Postwirt und Metzgermeister im Dorf, hätte durchaus auch dramatisch enden können. Das Testament war schon geschrieben und der Bestatter Balthasar Kramer, dargestellt von Flo Bauer, war schon mehrmals auf dem Hof, um mit dem Bauern eine Wunschbestattung zu besprechen. Mit diesem typischen Bauernstück sorgte das Chiemgauer Volkstheater für kurzweilige Unterhaltung. Gut ins Bild passte die Ankündigung von Helfrich, Ende 2018 erneut mit dem Ensemble nach Amberg zu kommen.Die Geschichte ist schnell erzählt: Landwirt Sepp Brumm ist ein Hypochonder. Er liest am liebsten die Rentner-Bravo, also die Apothekerzeitung, und bildet sich diverse Wehwehchen ein. Die Tablettenschachteln stapeln sich und mit dem Handy-Klingelton "Spiel mir das Lied vom Tod" lässt er sich mehrmals täglich an die Einnahme der Medikamente erinnern, die er eigentlich gar nicht braucht. Schlimm wird es, als der Bauer zufällig ein Gespräch des Landarztes Dr. Otto Kirschendorfer (Bernd Helfrich) mithört und den Inhalt auf sich bezieht. Um sein vermeintliches Ableben dreht sich dann auch ein Großteil der Handlung. Mit seinem besten Freund, Willi Strobl (Markus Neumaier), setzt der Sepp sein Testament auf. Der Bestatter regelt schon mal alle Formalitäten. Vor seiner Familie hält der Sepp sein vermeintlich baldiges Ende geheim.Nach einigen Verwicklungen und Irritationen kann der Landarzt den Irrtum aber aufklären. Die mitgehörte Diagnose war nicht für den Sepp bestimmt. Der kann aufatmen. Auch die eingebildeten Krankheiten sind plötzlich wie weggeblasen. Er nimmt seine Frau in die Arme und alles ist wieder gut. Mehrfach gab es während des Stücks Szenenapplaus.