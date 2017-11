Wer nur wegen "Fliagn", Claudia Korecks größtem Hit, gekommen ist, muss sich bis zum Schluss des regulären Programms gedulden. Das ist aber aufgrund des Dargebotenen überhaupt kein Problem.

Amberg . (chl) Definitiv erlebten die rund 300 Zuhörer am Freitagabend im Casino-Saal kein One-Hit-Wonder. Zehn Jahre nach ihrem Durchbruch füllt Claudia Koreck die größeren Hallen - und das Casino sowieso. Koreck ist nach wie vor das Aushängeschild der bayerischen Popmusik. Nach eigener Aussage spielt sie auch gerne in eher kleinen Locations, weil sie die Nähe zum Publikum liebt. Genau diese Liebe und Authentizität konnte man zwei Stunden lang hören, sehen und erleben.Man kennt die Stimme von Koreck aus dem Radio, aber die Stärke und Präsenz, die sie in ihre Lieder hineinlegt, kann dieses Medium nicht transportieren. Daher verwundert es nicht, dass einige Gäste bereits zum sechsten Mal live dabei waren.Sie startete mit einem Stück über ihren Heimatort Hallabruck, einem Ortsteil von Traunstein. "Hallabrooklyn" ist auch der Auftaktsong ihres neuen Album Holodeck, auf dem sie Songs in Bayerisch und Englisch eingespielt hat. Holodeck ist aber auch der Name ihrer aktuellen Tour. Und wie auf dem Holodeck bei Raumschiff Enterprise, auf dem man durch virtuelle Welten reisen kann, so nahm Koreck die Zuhörer mit auf eine Tour vom power-geladen Pop- Rock-Kracher hin zur sinnlichen Ballade, wie zum Beispiel "Neier Mensch", die sie gemeinsam mit ihrem Ehepartner Gunnar Graevert darbot, der selbst Band-Mitglied ist.Überhaupt darf man die hervorragenden Musiker, die Claudia Koreck begleiteten, nicht außen vor lassen, ebenso wenig die Tontechniker, denn sowohl die Abstimmung als auch die Qualität der Anlage waren so gut, wie man es bei so kleinen Konzerten wohl eher selten hört. Im zweiten Teil des Abends ging die musikalische Weltreise passenderweise mit dem Stück "Stadt, Land, Fluss" über "California" mit dem Song "Beautiful" weiter nach Hawaii. Jeweils passend zum Stück war auch das Bühnenbild - Holodeck eben. Irgendwann muss es aber auch zurückgehen. Und so flog Claudia Koreck "auf und davon" mit ihrem Debüt-Erfolg "Fliagn" zurück nach Amberg, das sie auf ihrer Reise aber gleich wieder verließ, um die Zuhörer als Zugabe nach "Nutbush" in Tennessee mitzunehmen. Beim einzigen Coversong des Abends zeigten Koreck und ihre Band noch einmal ihre ganze musikalische Qualität - komplett ohne "City limit". Offen, völlig undistanziert und witzig, stellenweise fast an die Kabarettistin Martina Schwarzmann in ihren Anekdoten erinnernd, war Korecks Interaktion mit dem Publikum. Sie genoss diese Nähe. So ließ sie selbst ihre Musiker hinaus, um danach unplugged auf der Bühne zu bleiben.