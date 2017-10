Schwarz macht schlank. Deswegen zieht Lizzy Aumeier lieber was Weißes an. Denn die selbst ernannte Schönheitskönigin aus der Oberpfalz hat mit ihrer perfekten Figur kein Problem. Und mit dem Amberger Publikum schon gar nicht. Denn das liegt ihr zu Füßen. Bis auf Jürgen.

Ötzi und das Suspensorium

Die Lizzy als First Lady

Amberg. (gfr) Lizzy Aumeier hat ihr fest eingefahrenes Ritual, wenn sie die Bühne betritt. So auch im Musi-komm. Mit Argusaugen mustert sie die vorderen Sitzreihen. Und schon hat sie ihr erstes Opfer am Haken. In diesem Fall musste ein Mann namens Jürgen daran glauben. Ob er sie heiraten will, wollte die Lizzy im Brautkleid wissen. Aber mit diesem deutlichen "Nein" hatte die Kabarettistin wohl eher nicht gerechnet.Danach ging die Aumeier in die Vollen und auf VW los. Wegen des Diesel-Skandals. Dass man Autos zurückgeben kann, wenn sie nicht einhalten, was der Hersteller verspricht - das sollte doch auch beim versehentlich geheirateten Ehemann der Fall sein dürfen. Über Scheidung habe sie noch nie nachgedacht, den Gattenmord aber schon überlegt.Der Ötzi kommt auch ins Spiel, der größte Liebhaber aller Zeiten, der gut 5000 Jahre in einer Spalte gelegen habe und immer noch steif war. Plötzlich schwenkt die Lizzy auf Eishockey um, hat da das die wichtigsten Teile des Mannes schützende Suspensorium im Fokus und meint, dass die Schweizer das gerne als Säckly-Safe bezeichnen. Die Welt dreht durch, meint Lizzy Aumeier, und schießt sich dann auf Erdogan ein, der auf ihrer Ebola-Kandidatenliste ganz weit vorne steht und dem sie kräftige Hämorrhoiden wünscht, aber stark verkürzte Arme. Kein gutes Haar lässt sie in einer deutlichen Sprache auch am US-Präsidenten. Die Intelligenz verfolge Donald Trump seit Jahren, sie könne ihn aber nie einholen."Wir Deutsche sind Weltmeister im Integrieren", behauptet die Lizzy, "denn wir haben vor fast 30 Jahren die ganze DDR aufgenommen". Frauen wie sie hätten es oft schwer im Leben, die Chancen würden sinken. Als kürzlich ein Mann an ihr vorbeigegangen sei, sich dann umgedreht habe und so was Ähnliches wie "großer Arsch" murmelte, habe sie dem Kerl ins Gesicht geschaut und das Gleiche gedacht. Kindernamen an der Heckscheibe findet die Lizzy unmöglich. In Zeiten, in denen sie noch klein war, hätten Eltern noch gewusst, wie ihre Kinder heißen.Die AfD, so die Kabarettistin, könne Deutschland niemals ordentlich regieren. Das wäre so, wie wenn man fest dran glaubt, dass das Ordnungsamt einem die Wohnung putzt. Wir Deutsche dürften Ausländern nicht unterstellen, dass sie sich nicht benehmen können, denn am Ballermann seien die Deutschen keinen Deut besser: "Saufen sich ins Koma und kotzen die Gegend voll."Lizzy Aumeier amüsiert sich auch köstlich beim Studieren von Bedienungsanleitungen, in denen steht, man solle eine Kettensäge nicht mit der Hand anhalten. Oder: Vor dem Zusammenklappen eines Faltkinderwagens sei das Kind herauszunehmen. Demnächst werde sie den Horst Seehofer vermissen, sagte Aumeier. Die Oberpfälzer sollten über einen eigenen Freistaat nachdenken. Natürlich mit ihr als First Lady.Nicht nur Klamauk wurde im Musikomm serviert, sondern auch Musik vom Feinsten, denn Lizzy Aumeier hat den Bass studiert und ihre Partnerin Svetlana Klimova ist Konzertmeisterin. Ihr Können stellten die beiden beim Rock-Medley und den Filmmusik-Klassikern unter Beweis. Ohne Zugabe ließen die Amberger ihre Lizzy nicht gehen und zum endgültigen Finale "explodierten" noch Tina Turner und Shakira. Natürlich in Person von Lizzy Aumeier.