"Fernsehen ist oberflächlich, dumm und degeneriert!", sind sich die "Blues Brothers" einig - bevor sie zum Casting für eine dümmliche TV-Show antreten. Diese Meinung teilten viele Amberger, die auf die Samstagabendunterhaltung aus der Glotze verzichteten und lieber dem Stadttheater einen Besuch abstatteten.

Großartige Collage

Psychedelisches Erlebnis

"A Tribute to the Blues Brothers", von den Kammerspielen Karlsruhe auf die Bühne gebracht, lockte ein recht ansehnliches Publikum in den Musentempel. Die "Blues Brothers" sind immer noch Kult. Der Film, der schon zu seiner Entstehung völlig unzeitgemäß war - wer interessierte sich in den Hoch-Zeiten von Disco noch für den Blues? - und dementsprechend auch von der Kritik verrissen wurde, erlebte einen ungeahnten Erfolg.Dieser war aber weniger der kruden Handlung zu verdanken als vielmehr dem kraftstrotzenden Soundtrack, für den etliche Blues- und Rock-'n'-Roll-Klassiker einer Generalüberholung unterzogen wurden und der im neuen Jahrtausend sogar noch ein Sequel bekam, allerdings nicht mehr so erfolgreich wie es der Originalfilm war.Die Bühnenfassung von Ingmar Otto verzichtete darauf, streng den einzelnen Filmsequenzen zu folgen, die nur einen Teil des bunten Kaleidoskops ausmachten, durch das die Zuschauerinnen und Zuschauer die "Blues Brothers"-Welt beobachten konnten. In der großartigen Collage vermengte er wie in einem "Making-of" die Ausschnitte aus der fertigen Produktion mit Hintergrundszenen und schuf damit auch eine Hommage an den viel zu früh verstorbenen John Belushi, mit dessen Beerdigung das Spektakel seinen Anfang nahm.Bei der in Amberg gezeigten Show gab es einen Akteur, der aus dem bestens aufgelegten Ensemble besonders hervorstach: die Band! Sie brachte einen wunderbar runden Rock-'n'-Roll-Sound auf die Bühne, dessen treibender Rhythmus es den Sängern leicht machte. Auf einem Fundament aus druckvollen, aber immer unangestrengt und locker-leicht klingenden Bass- und Gitarrenklängen konnten die Darsteller ihre Sangeskunst unter Beweis stellen. Besonders angenehm fiel dabei die Bläsersequenz - Felix Ecke an der Trompete, Claudius Stallbaum mit seinem Saxofon und Posaunist Thomas Herzog - auf. Mit wohlgesetzten Akzenten verliehen sie der an sich rauen Bluesmusik einen Anstrich aus hoher Virtuosität und einfühlsamer Stimmung.Ebenso außergewöhnlich war der Bühnenhintergrund, für den die Videokünstler Thomas Drechsel, Thomas Herr und Oleg Ladnov verantwortlich zeichneten. Ein psychedelisches Erlebnis, das das Auge des Betrachters oft genug derart in Anspruch nahm, dass für die Hauptakteure manches Mal nur einen kleinen Seitenblick zu ließ: Jörg Bruckschen alias Dan Aykroyd alias Elwood Blues und Ronald Tettner alias John Belushi alias Jake Blues, der durch seine akrobatischen Tanzeinlagen begeisterte, die ihm wahrscheinlich ob seiner Leibesfülle niemand zugetraut hat. Quietschbunte Collagen, knapp an der Kitschgrenze, nahmen die Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt, die übrigens auch als Filmschnipsel vorkam, durch ein Meer von optischen Reizen mit."A Tribute to the Blues Brothers" zeigte wieder einmal, wie wichtig das Zusammenspiel von Schauspiel, Musik und Präsentation für ein derartiges Bühnenprojekt ist. Wäre nur eine der Komponenten vernachlässigt worden, wäre der Auftritt des vor Spielfreude strotzenden Ensembles zum Fiasko geraten. Aber so, wie sie spielten und sangen, bewiesen diese "Blues Brothers", dass es doch besser - und vor allem unterhaltsamer - ist, den Samstagabend im Theater zu verbringen als oberflächliche, dümmliche und degenerierte Fernsehshows zu gucken.