Dada Masilo, Shootingstar der südafrikanischen Tanzszene, schafft mit Talent, Humor und hervorragenden Tänzern eine hinreißende Dekonstruktion des europäischen Ballettklassikers - weiße Tutus (auch für Männer), schwanenhafte Grazie und romantische Liebesgeschichte inbegriffen. Die Vorstellung beginnt am Sonntag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Stadttheater. Karten sind bei der Tourist-Information (10-12 33) und an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet, erhältlich.

Masilos Schwanensee thematisiert auch aktuelle Themen wie Geschlechterrollen, Homophobie oder Aids und verbindet laut einer Presseinformation klassische mit zeitgenössischer und afrikanischer Bewegungssprache. In temperamentvollen Gruppenszenen und berührenden Duetten verlagert sich die Liebesgeschichte zwischen dem Prinzen Siegfried und den verwunschenen Schwänen Odette und Odile immer mehr in die explosive Welt Südafrikas. Die Musik Tschaikowskis trifft auf Werke von Steve Reich, Camille Saint-Saëns und Arvo Pärt. Dada Masilos Schwanensee ist ein Auftragswerk für das National Arts Festival in Südafrika und wurde dort 2010 uraufgeführt. Masilo selbst erklärt, dass in Schwanensee nicht nur zwei Tanz-Techniken verschmelzen, "sondern auch zwei unterschiedliche Kulturen und Ästhetiken".