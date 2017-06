Was war „Baywatch“ doch für eine Erfolgsserie. Sie sorgte dafür, dass David Hasselhoff und Pamela Anderson weltweite Bekanntheit erlangen. Nun ist es in Hollywood nicht ungewöhnlich, dass sich die Produzenten bei alten Stoffen bedienen.

So nun auch bei „Baywatch“. Die roten Badeanzüge und Badehosen ziehen sich im Sommer-Blockbuster Dwayne Johnson, Zac Efron und Priyanka Chopra an. Einen deutlich cineastischeren Anspruch verfolgen hingegen die Filme "In Zeiten des abnehmenden Lichts" oder in „Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie".David Hasselhoff und Pamela Anderson wurden als Rettungsschwimmer von Malibu international berühmt. 16 Jahre nach dem Ende der Serie „Baywatch“ kommt nun eine Neuauflage in die Kinos. Dieses Mal schlüpfen Dwayne Johnson und Zac Efron in die roten Schwimm-Outfits. Am kalifornischen Strand retten sie aber längst nicht nur Menschen vor dem Ertrinken - schon bald ermittelt die Truppe um Mitch Buchannon (Johnson) gegen Drogenhändler und fiese Immobiliengeschäfte. Hasselhoff und Anderson haben kleine Gastauftritte.(Regie: Seth Gordon – Mit Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario – 117 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Wilhelm Powileit lebt gedanklich in einem Land, das es so wie in seinem Kopf nicht mehr gibt. Es ist Frühherbst 1989 in Ostberlin. Powileit wird 90, die DDR wird 40 Jahre alt. Während das Staatsgebäude bröckelt, ist der Genosse Powileit als treues SED-Mitglied nach wie vor vom Sozialismus überzeugt. An seinem Ehrentag will seine Familie dem Patriarchen mit Freunden, Nachbarn, Bekannten und Funktionären ein parteikonformes Fest bereiten und den eintretenden Niedergang des Einheitsstaates konsequent totschweigen – genauso wie die Flucht des Enkelsohnes Sascha in den Westen. Doch dann kommt das Geheimnis ans Licht. Und für Powileit zerbricht eine Welt.(Regie: Matti Geschonneck – Mit Bruno Ganz, Sylvester Groth und Hildegard Schmahl – 101 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Vor sieben Jahren kam mit „Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!” die erste filmische Adaption der sehr erfolgreichen Kinderbuchreihe „Diary of a Wimpy Kid“ des Amerikaners Jeff Kinney in die deutschen Kinos. Zwei weitere Teile folgten (2011 und 2012). Nun läuft die vierte Umsetzung an: „Gregs Tagebuch – Böse Falle!“ Der elfjährige Gregory, genannt Greg, begibt sich darin mit seiner Familie auf einen so turbulenten wie abwechslungsreichen Ausflug durch die USA. Eigentlich wollte Gregs Familie ganz einfach nur zum 90. Geburtstag der Großmutter fahren. Greg aber hat noch andere Pläne: Er möchte einen kleinen Abstecher machen, hin zu einer Computerspiel-Messe.(Regie: David Bowers – Mit Tom Everett Scott, Alicia Silverstone, Jason Drucker – 91 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Sam und ihre Freundinnen sind die beliebtesten Mädchen an ihrer Highschool. Sie gehen zu angesagten Partys und können sich vor Verehrern kaum retten. Doch eines Tages ist alles anders: Nach einer Partynacht wacht Sam (Zoey Deutch) auf und scheint in einer endlosen Zeitschleife gefangen zu sein, die sie zwingt, ihr ganzes Leben in Frage zu stellen. Filmemacherin Ry Russo-Young („Nobody Walks“) inszeniert in „Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie“ den Bestseller-Roman der Autorin Lauren Oliver aus dem Jahr 2010. Der Jugendfilm setzt sich auf eine erfrischend ungewöhnliche Weise mit Mobbing und seinen Auswirkungen auseinander.(Regie: Ry Russo-Young – Mit Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley – 98 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Mehr als 26 000 Menschen wurden im vergangenen Jahr aus Deutschland abgeschoben. Obwohl diese Art staatlicher Zwangsmaßnahme häufig im Zentrum der Diskussion um Flüchtlinge und Zuwanderung steht, gibt es nur wenige Bilder. Die Dokumentarfilmer Carsten Rau und Hauke Wendler („Wadim“) von Pier 53 Filmproduktion haben zwei albanische Familien begleitet, von ihren Flüchtlingsunterkünften in Mecklenburg-Vorpommern bis in ihre südeuropäische Heimat. Rau und Wendler lassen die abgelehnten Asylbewerber selbst, deren Unterstützer, aber auch die beteiligten Beamten zu Wort kommen. „Deportation Class“, eine Koproduktion mit dem NDR, gibt Einblicke in eine Welt, die den meisten Deutschen unbekannt sein dürfte.(Regie: Carsten Rau und Hauke Wendler – 85 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Auszeichnungen hat die Bayerische Staatsoper in München zuhauf eingeheimst: Einmal „Opernhaus des Jahres“, zweimal wurde Kirill Petrenko zum „Dirigenten des Jahres“ gekürt und sogar dreimal in Folge gab es den Preis „Orchester des Jahres“. Kein Wunder also, dass ein Dokumentarfilm – noch dazu vom Ministerialdirigenten im bayerischen Kunstministerium, Toni Schmid – fast nur positive Seiten zeigt. „Ganz große Oper“ soll ja auch eine „Liebeserklärung“ an das renommierte Opernhaus sein, wie er sagt. Doch eine richtige Geschichte bleibt der Film schuldig. Auch Fragen zur Zukunft nach dem geplanten Abgang von Petrenko und Intendant Nikolaus Bachler 2021 werden nicht gestellt. So bleibt den Fans ein Blick hinter die Kulissen, in den Fundus, auf die Umbauarbeiten auf der Bühne, in die Künstler-Garderobe und sie bekommen viele Interviews mit Größen wie Star-Tenor Jonas Kaufmann und Sopranistin Anja Harteros zu sehen. Der Blick von außen jedoch fehlt.(Regie: Toni Schmid – 92 Minuten – ohne Altersbeschränkung)