Die Filmstarts

Der Horror-Klassiker schlechthin kommt ins Kino. Zwar ist Stephen Kings "Es" schon einmal verfilmt worden und lieft 1990 in den Kinos. Allerdings sind sich die Kritiker einig: Die neue Interpretation ist noch besser.So schaurig der Streifen rund um den gruseligen Clown Pennywise ist. Das Kontrastprogramm bietet die neue Pixar-Produktion. Der dritte Teil von "Cars" dürfte vor allem die Kinder ansprechen. Außerdem sind Judi Dench als Königin Victoria und Dieter Hallervorden als Pferdetrainer zu sehen.Einer der größten Horror-Bestseller aller Zeiten kommt ins Kino. Der Film beginnt mit dem Mord am sechsjährigen Georgie Denbrough in der US-Kleinstadt Derry Ende der 80er Jahre durch den gruseligen Clown Pennywise. Eine Gruppe von Teenagern, angeführt von Georgies Bruder Bill, versucht, den Tod und weitere mysteriöse Geschehnisse in Derry aufzuklären – dabei merken sie schnell, dass sie sich ihren schlimmsten Ängsten stellen müssen, um die Taten des Clowns zu überleben. „Es“ funktioniert als eigenständiger Film, ist aber der erste von zwei Teilen einer Stephen-King-Verfilmung. In den USA hatte der Schocker bei Kritikern und Publikum zurecht riesigen Erfolg: Regisseur Andrés Muschietti setzt zwar auf ausgiebige Schockeffekte, überzeugt aber genauso in den Teilen, die vom schwierigen Heranwachsen der Teenager in der Provinz handeln. (Regie: Andrés Muschietti – Mit Jaeden Lieberher, Bill Skarsgard, Sophia Lillis – 135 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Sechs Jahre nach „Cars 2“ gibt Pixar mit dem dritten Film über sprechende Autos mit großen Träumen Gas. In „Cars 3: Evolution“ muss der aufgemöbelte rote Rennwagen Lightning McQueen mit einer neuen Generation von High-Tech-Rasern mithalten. Der Veteran wird von einer jungen Renntechnikerin Cruz Ramirez in Form eines knallgelben Flitzers trainiert. Animierte Menschen haben in der Autowelt unter der Regie von Brian Fee weiterhin nichts zu suchen. Unter den deutschen Synchronstimmen ist Rennfahrer Sebastian Vettel, der einen digitalen Bordcomputer vertont. (Regie: Brian Fee – Mit den Stimmen von Sebastian Vettel, Manou Lubowski, Benedikt Weber und Bettina Zimmermann – 102 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Zum Ende ihrer langen Regierungszeit von 1837 bis 1901 lernt die britische Königin Victoria (Judi Dench) den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim (Ali Fazal) kennen. Zwischen der eigensinnigen, fettleibigen und oft schlecht gelaunten Monarchin und dem sympathischen, neugierigen Mann vom Subkontinent entwickelt sich eine Freundschaft, die von Victorias Hofstaat und ihrem ältesten SohnBertie (Eddie Izzard) mit Neid und Missgunst begleitet wird. Aber Abdul lässt sich von Intrigen nicht abschrecken und bleibt seiner Herrscherin bis zum Tode treu. Regisseur Stephen Frears („The Queen“) zeichnet das anrührende, humorvolle Porträt einer alternden Monarchin, die durch eine Begegnung mit einem Menschen aus einem anderen Kulturkreis neuen Lebensmut fasst. Oscarpreisträgerin JudiDench („Shakespeare in Love“) meistert diese Paraderolle mit Bravourund Mut zur Hässlichkeit. (Regie: Stephen Frears – Mit Judi Dench, Ali Fazal – 112 Minuten – FSK o. A.) (dpa)Jana ist 17 und will endlich selbst über ihr Leben bestimmen. Aber das ist schwierig, denn sie lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Als sie dem Vollbluthengst „Rock My Heart“ begegnet, schöpft sie neuen Lebensmut. Zusammen mit dem abgehalfterten Pferdetrainer Paul Brenner wagt sie das Abenteuer und will mit „Rock My Heart“ an einem Galopprennen teilnehmen. Regisseur Hanno Olderdissen ist mit seinem Kino-Debüt ein warmherziges Coming-of-Age-Drama mit viel Sympathie für seine Darsteller gelungen. In den Hauptrollen überzeugen Lena Klenke als Jana und Dieter Hallervorden als Pferdetrainer, die beide (noch) an ihre Träume glauben. (Regie: Hanno Olderdissen – Mit Lena Klenke, Dieter Hallervorden und Emilio Sakraya – 110 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Im Winter vor elf Jahren kam ein viel und recht kontrovers diskutierter Spielfilm des türkischen Regisseurs Serdar Akar in die deutschen Kinos. Angelehnt war die Handlung des 140-Minüters an eine türkische Fernsehserie gleichen Namens. „Tal der Wölfe – Irak“ soll rund acht Millionen Euro gekostet haben, der Film gilt als bis dahin teuerste türkische Filmproduktion. Nun ist der Held dieses Films erneut auf großer Kinoleinwand zu sehen: Im Rahmen einer Operation im nördlichen Irak stösst Polat Alemdar (Necati Sasmaz) mit seinem Spezialkommando auf eine Karte der Türkei. Polat und sein Team finden heraus, dass ein groß angelegter Angriff auf die Türkei in der Vorbereitung ist. Es geht um einen Putsch, bei der die Machtverhältnisse innerhalb der Türkei völlig auf den Kopf gestellt werden sollen. (Regie: Serdar Akar – Mit Necati Sasmaz, Erhan Ufak und Sinem Uslu – keine Angaben von Filmlänge und FSK) (dpa)