Prominente Darsteller und ein ungewöhnlicher Superheld. In dieser Woche sind Hugh Jackman, Helen Mirren und Donald Sutherland in Filmen zu sehen. Außerdem will Alltagsheld Lux in einer halbfiktiven Dokumentation die Welt ein Stück besser machen.

Die Filmstarts

„Schausteller“ ist als Wort vermutlich nicht passend genug, für das, was in den USA „Showman“ P.T. Barnum erreicht hat: Im 19. Jahrhundert baute er als Politiker und Geschäftsmann den größten Zirkus des Landes auf, der bis ins Jahr 2017 durch das Land tingelte. Michael Gracey macht aus dieser Geschichte ein knalliges Musical. Schrille Kostüme und moderne Pop-Songs trösten darüber hinweg, dass die Biografie historisch nicht vollständig korrekt ist. Dafür ist der Film mit Hugh Jackman, Zac Efron und Michelle Williams exzellent besetzt. Für die Musik ist das oscarprämierte „La La Land“-Team Benj Pasek und Justin Paul an Bord.(Regie: Michael Gracey – Mit Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson – 105 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Die Liebesgeschichte bietet zwei Weltstars Paraderollen: Helen Mirren („The Queen“) und Donald Sutherland („Fellinis Casanova“). Die 72-jährige Engländerin und der 82-jährige Kanadier brillieren in der Bestseller-Adaption des italienischen Regisseurs Paolo Virzi („Die süße Gier“) als Ella und John aus Boston, USA. Das Paar ist seit gut 50 Jahren miteinander verheiratet. Beide sind schwer krank. Doch sie wollen noch einmal ein großes Abenteuer erleben und machen sich mit einem alten Wohnwagen Richtung Florida auf. Die Reise schenkt ihnen neben viel Aufregung vor allem Momente innigster Nähe.(Regie: Paolo Virzi – Mit Helen Mirren, Donald Sutherland und Christian McKay – 112 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Jan und Lina meinen es eigentlich gut mit ihrem Protagonisten. Die Berliner Filmemacher wollen eine halbfiktive Dokumentation über den Alltagshelden Lux drehen. Der heißt im normalen Leben Torsten und hat ein klares Ziel vor Augen: In einem selbstgebastelten Superheldenkostüm will er die Welt ein wenig besser machen. Er hilft Obdachlosen oder organisiert Demos gegen überzogene Mieterhöhungen. Jan und Lina gelingt es, den Medienunternehmer Holger Brandt als Produzenten für ihren Film über Lux zu gewinnen. Doch dann drängt Brandt die jungen Idealisten dazu, die Geschichte so reißerisch wie möglich zu erzählen. Das bringt sie in ungeahnte Schwierigkeiten - und Lux braucht plötzlich selber Hilfe. Ob seine Traumfrau, die Stripperin Kitty, ihm wohl seine Zweifel nehmen kann?(Regie: Daniel Wild – Mit Franz Rogowski, Heiko Pinkowski und Tilman Strauß – 104 Minuten – FSK o. A.) (dpa)Öko-Thriller, feministisches Drama oder Gesellschaftssatire mit schwarzem Humor? Der neue Film von Polens Altmeisterin Agnieszka Holland ist alles auf einmal – in „Die Spur“ wird nach allen Seiten lustvoll ausgeteilt. Heldin des Films ist die Rentnerin und Hobby-Astrologin Duszejko, furios gespielt von Agnieszka Mandat. Die resolute alte Dame kämpft gegen die blutigen Jagden, die im Wald rund um ihr Haus in der Provinz stattfinden. In Wirklichkeit kämpft sie aber auch gegen ungehobelte Machos und die Benachteiligung von Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft. Als ein Jäger nach dem anderen auf rätselhafte Weise stirbt, gerät die exzentrische Duszejko in Verdacht.(Regie: Agnieszka Holland – Mit Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski und Miroslav Krobot – 128 Minuten – FSK o. A.) (dpa)Mit seinem gelb-schwarz gestreiften Gefieder sieht Maurice tatsächlich ein wenig so aus wie ein echter Tiger. Eigentlich aber handelt es sich bei ihm um einen kleinen Pinguin, nur, dass er eben unter Tigern aufgewachsen ist. Zudem ist Maurice ein ausgebildeter Kung-Fu-Kämpfer. Zusammen mit anderen „Dschungelhelden“ sorgt er für Gerechtigkeit und Ordnung. Diesmal aber bekommt es Maurice (der auch der Held einer französischen Fernsehserie ist) mit einem ziemlich hinterhältigen Koala namens Igor zu tun. Zusammen mit einer Pavianbande möchte Igor den Dschungel zerstören. Der eineinhalbstündige Animationsfilm entstand unter der Regie des Franzosen David Alaux.(Reige: David Alaux – 97 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)