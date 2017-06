Natürlich kracht es im Sommer. Ohne Blockbuster vergeht in der heißen Jahreszeit keine Kino-Woche. Diesmal schlägt Regisseur Michael Bay wieder zu. Er bringt den mittlerweile fünften Teil von "Transformers" ins Kino.

Die Filmstarts im Überblick

Damit sollten Fans action-geladener Filme versorgt sein. Wer auf leise-erzähltes Kino steht, sollte sich die französische Komödie "Monsieur Pierre geht online" ansehen. Die Doku "Life, Animated" erzählt die rührende Geschichte von Owen Suskind. Ein Autist, der zu Sprechen aufhörte, aber wieder damit beginnt, als er Disney-Filme guckt.Roboter, die sich in Autos verwandeln können und zu schlagfertigen Kampfmaschinen werden - mit dem ersten „Transformers“-Film gelang Regisseur Michael Bay 2007 ein enormer Erfolg an den Kinokassen. Nun folgt bereits Teil fünf der Action-Spektakel-Reihe: In „The Last Knight“ spielen Stars wie Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci und John Turturro mit; Regie führte erneut Michael Bay. Im Mittelpunkt stehen auch dieses Mal die wandelbaren Maschinen. Marc Wahlberg war schon in Teil vier dabei. Nun ist erstmals Anthony Hopkins mit von der Partie – der laut Produktionsangaben als britischer Lord im Kampf gegen den Untergang der Welt hilft.(Regie: Michael Bay – Mit Mark Wahlberg, Laura Haddock und Sir Anthony Hopkins – 151 Minuten – FSK o.A.) (dpa)In seiner Komödie „Monsieur Pierre geht online“ arbeitet der französische Regisseur Stéphane Robelin („Und wenn wir alle zusammenziehen?“) wieder mit dem 82-jährigen Schauspieler Pierre Richard. Richard spielt den alten Witwer Pierre, der zurückgezogen in seiner Pariser Wohnung lebt. Seine Tochter überredet ihn, einen PC-Kurs zu machen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Langsam entdeckt Pierre die Vorzüge des Internets und meldet sich in einem Datingportal an. Im Gespräch mit der jungen Flora offenbart er sein Innerstes – doch schummelt nicht unwesentlich bei seinem Alter und Aussehen. Als das erste Treffen ansteht, muss deswegen sein junger Computer-Lehrer Alex herhalten. Der gibt sich als Pierre aus – und kann dem Charme Floras nicht lange widerstehen. Die beiden ungleichen Herren werden zu Rivalen im Kampf um die Gunst der jungen Französin.(Regie: Stéphane Robelin – Mit Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette – 99 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Draußen sind Schüsse und Hubschrauber zu hören, drinnen sitzt eine syrische Familie in ihrer verbarrikadierten Wohnung. „Innen Leben“ erzählt, wie die Menschen in einer extremen Situation durchhalten, wie sie ihren Alltag inmitten von Krieg, Gewalt und Tod organisieren. Die Hausherrin (Hiam Abbas) versucht verzweifelt, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Ein unmögliches Unterfangen – schon Wasser zu besorgen, kann lebensgefährlich sein. Der Film beobachtet wie in einem Kammerspiel 24 Stunden das Leben der Protagonisten. Auf der diesjährigen Berlinale gewann das Werk den Panorama-Publikumspreis.(Regie: Philipe van Leeuw – Mit Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas, Moustapha Al Kar – 85 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Mit drei Jahren hört Owen Suskind, Protagonist dieser Dokumentation aus den Vereinigten Staaten, plötzlich mit dem Sprechen auf. Immer mehr zieht sich das Kind von der Außenwelt zurück; die Eltern sind verzweifelt. Irgendwann, nach vielen Arzt-Besuchen, erhalten sie die Diagnose: Autismus. Mit Hilfe von Disney-Filmen wie „Peter Pan“ aber, macht sich der kleine Junge nicht nur einen Reim auf die Welt – Owen Suskind fängt auch wieder an zu sprechen. Owens Vater Ron hat die so tragische wie Mut machende Geschichte seines Sohnes in einem Buch verarbeitet, das dem Film zu Grunde liegt. „Life, Animated“ war dieses Jahr für einen Oscar nominiert.(Regie: Roger Ross Williams – 92 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Maddy ist 18 Jahre alt, darf aber nicht leben wie andere Teenager um sie herum: Das Mädchen ist wegen einer Immunkrankheit gezwungen, isoliert in ihrer abgeschotteten Wohnung zu bleiben. Und doch schafft sie es, Kontakt zum Nachbarsjungen Olly aufzunehmen. Die beiden können sich nur durchs Fenster sehen und Textnachrichten schreiben - und als sie sich so näher kommen, wollen sie schon bald mehr wagen, auch wenn es sie das Leben kosten könnte. „Du neben mir“ basiert auf einem Bestseller von Nicola Yoon.(Regie: Stella Maghie – Mit Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose – 97 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)