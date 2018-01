Liam Neeson hat sich längst vom Charakterdarsteller zum Actionheld gewandelt. In "The Commuter" muss er in einem Zug einige Herausforderungen meistern. Woody Allen liefert seit Jahrzehnten regelmäßige ein neues filmisches Werk ab. "Wonder Wheel" ist sein bereits sein 48. Streifen. Außerdem startet mit "Your Name" der erfolgreichste Anime aller Zeiten.

Die Filmstarts

Stets die gleiche Zug-Strecke, und das seit bereits zehn Jahren: Fast wünscht man dem von Liam Neeson hier verkörperten Pendler ein wenig an Abwechslung. Die kommt allerdings schneller als gedacht. Nicht nur, dass Neesons Leinwandfigur ihren Job als Versicherungsmakler verliert, sie sieht sich auch mit einem äußerst zwielichtigen Angebot konfrontiert: Michael MacCauley, so der Name des Protagonisten, soll im von ihm regelmäßig benutzten Zug eine Person ausfindig machen. Belohnung: eine ganze Menge Geld. Bei diesem Action-Thriller handelt es sich um den achten Langfilm des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Serra.(Regie: Jaume Collet-Serra – Mit Liam Neeson, Vera Farmiga und Patrick Wilson – 104 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Woody Allen führt in seinem 48. Spielfilm zurück in die 1950er Jahre. Das nostalgische Drama rankt sich um vier Menschen in dem New Yorker Vergnügungspark Coney Island. Kate Winslet spielt eine verhärmte Kellnerin, Jim Belushi ihren aufbrausenden Ehemann, Juno Temple die von Gangstern gejagte Tochter, Justin Timberlake den attraktiven Rettungsschwimmer. Vor einer knallbunten Kulisse geht es um Liebe, Hoffnungen, Frust und Verrat, der perfekte Stoff für eine Tragikomödie mit viel Drama.(Regie: Woody Allen – Mit Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake und Jim Belushi – 101 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Die junge Mitsuha lebt mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Großmutter in einem abgelegenen Dorf in Japan. Immer wieder träumt das Mädchen vom aufregenden Leben in der Millionenstadt Tokio. Dort lebt der gleichaltrige Taki bei seinem Vater und wäre froh, neben der Schule und seinem stressigen Job in einem italienischen Restaurant etwas mehr Ruhe zu haben. Eines Tages geht der Wunsch der Teenager in Erfüllung und sie finden sich im Körper des anderen wieder. Makoto Shinkais Animationsfilm „Your Name“ beginnt als amüsante Body-Switch-Geschichte, weitet sich dann aber zum existenziellen Drama, in dem Fragen von Identität, Familie und Gesellschaft verhandelt werden. Shankais hinreißend animierte Geschichte gilt als kommerziell erfolgreichster japanischer Film seit Hayao Miyazakis Meisterwerk „Chihiros Reise ins Zauberland“.(Regie: Makoto Shinkai – 106 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Unweigerlich muss man bei dem Filmtitel „Tad Stones und das Geheimnis von König Midas“ an Indiana Jones denken, das große, von Harrison Ford verkörperte Realfilm-Vorbild. Auch trägt Tad Stones einen ganz ähnlichen Hut wie Indiana. Tad aber ist eine animierte Kinofigur, und eine ziemlich unbeholfene obendrein. Sein wenig spannendes Dasein fristet Tad als Bauarbeiter. Träumen aber tut der Held des spanischen Films schon seit Kindheitstagen von einem Leben als Abenteurer und Schatzjäger. Da passt es nur zu gut, dass eines Tages eine veritable Archäologin mit einem Wunsch an Tad herantritt: Der Bauarbeiter soll ihr bei der Lösung eines Rätsels helfen – es geht um die Halskette von König Midas. Der Film kommt in 2D und 3D in die Kinos.(Regie: David Alonso und Enrique Gato – 85 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Manch weniger Kunst-affine Mensch kann vielleicht mehr mit dem Namen Vito Schnabel anfangen, jenem etwa durch seine Beziehung mit Heidi Klum bekannten Kunsthändler. In diesem Filmporträt aber geht es um Vitos Vater, den renommierten amerikanischen Maler und Regisseur („Schmetterling und Taucherglocke“) Julian Schnabel. Eingefangen wurde „A PrivatePortrait“ von Pappi Corsicato, einem mit Schnabel befreundeten italienischen Regisseur und Drehbuchautor („Die schwarzen Löcher“). Schnabel selbst, der für den Film in sein privates Archiv blicken lässt, kommt hier genauso zu Wort wie Stars aus der Film-, der Kunst- oder Musikszene: Al Pacino etwa, Laurie Anderson und Willem Dafoe.(Regie: Pappi Corsicato – 85 Minuten – FSK o.A.) (dpa)