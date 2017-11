Privatdetektiv Hercule Poirot ermittelt wieder. "Mord im Orient-Express" nach der Romanvorlage von Agatha Christie ist schon mehrfach verfilmt worden. Die bekannteste Version stammt aus dem Jahr 1974 mit Sidney Lumet.

Die Filmstarts





Nun nimmt die Geschichte wieder Fahrt auf - samt Starbesetzung. Unter anderem spielen Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp und Michelle Pfeiffer mit. George Clooney hingegen versucht sich erneut als Regisseur. "Suburbicon" basiert auf einem Drehbuch der Coen-Brüder.Im Luxuszug „Orient-Express“, der zwischen Istanbulund Calais verkehrt, sitzt der belgische Privatdetektiv Hercule Poirot auf dem Rückweg von einem Auftrag. Schon bald wird ein Passagier, der Kunsthändler Ratchett, mit Messerstichen getötet – Poirot macht sich erneut an die Arbeit. Er erkennt, dass nur einer der exzentrischen Mitreisenden der Täter oder die Täterin sein kann. Und dass er sich beeilen muss, damit kein zweiter Mord passiert. Vierte Verfilmung des Romanklassikers von Krimikönigin Agatha Christie aus dem Jahr 1934. Shakespeare-Darsteller Sir Kenneth Branagh hat ein Star-Ensemble versammelt, er selbst spielt den legendären Ermittler.(Regie: Kenneth Branagh – Mit Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer - 154 Minuten – FSK o.A.) (dpa)George Clooney ist nicht nur ein rund um den Globus verehrter und von den Klatschspalten genau beobachteter Schauspieler. Er arbeitet auch als Produzent und Regisseur. In dieser Funktion hat er bereits Filme gemacht wie „Monuments Men“ oder „Good Night, and Good Luck.“. Nun hat sich der Amerikaner eines älteren Drehbuchs der Coen-Brüder („The Big Lebowski“) angenommen. Und daraus einen Film gemacht, der uns mitnimmt in ein nur scheinbar paradiesisches Vorstadt-Amerika der 1950er Jahre. In der Gemeinde Suburbicon passieren seltsame und grausame Dinge. Mittendrin: ein leicht fülliger Matt Damon und Julianne Moore in einer Doppelrolle.(Regie: George Clooney – Mit Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac – 105 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Die Brüder Ben (Frederik Lau) und Simpel (David Kross) sind unzertrennlich. Seit er denken kann, kümmert sich Ben aufopferungsvoll um seinen behinderten Bruder, der wegen Geburtskomplikationen geistig auf dem Stand eines Kleinkindes geblieben ist. Als ihre Mutter stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewiesen werden. Die einzige Person, die das verhindern kann, ist der Vater, zu dem die beiden seit langem keinen Kontakt mehr haben. Es beginnt eine abenteuerliche Odyssee in die Großstadt Hamburg, die die beiden auf eine harte Probe stellt. Regisseur Markus Goller („Friendship“) ist mit „Simpel“ eine berührende Tragikomödie ohne falsches Pathos und mit viel Empathie gelungen.(Regie: Markus Goller – Mit David Kross, Frederick Lau, Emilia Schüle, Devid Striesow – 113 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Zwei Freunde wollen mit einer selbstgebauten Rakete ins Weltall fliegen. Sie wären die ersten Nicht-Profis im All. Der Dokumentarfilm „Amateurs in Space“ beschreibt diese wahre Geschichte – und die sehr zwischenmenschlichen Gründe für ihr Scheitern. Das Brisante: Einer der beiden Freunde ist Peter Madsen, der dänische Erfinder, der in diesem Sommer auf seinem U-Boot eine Journalistin ermordet haben soll. Madsen bestreitet das. Mit dem Wissen um diesen spektakulären Kriminalfall sieht man den Film anders.(Regie: Max Kestner – Mit Kristian von Bengtson und Peter Madsen – 93 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Im dritten Teil der Kinoreihe um Hexe Lilli kommtdieser eine große Aufgabe zu: Das Mädchen mit dem feuerroten Haar muss sich um das Kinderfest schlechthin kümmern: um Weihnachten. Zuvor hatte sich Lilli inmitten der Adventszeit aus dem Mittelalter einen Knecht Ruprecht (Jürgen Vogel) herbeigezaubert. Dieser, so Lillis Hoffnung, soll ihrem kleinen Bruder Leon eine Lektion erteilen. Der herbeigesehnte Ruprecht aber richtet in Lillis Stadt einiges an Ärger an: So lässt er etwa einen von Lillis Lehrern verschwinden. Das diesjährige Weihnachtsfest jedenfalls ist tatsächlich in Gefahr. Dem kleinen Drachen Hektor leiht erneut Komiker Michael Mittermeier seine Stimme.(Regie: Wolfgang Groos – Mit Hedda Erlebach, Jürgen Vogel und Anja Kling – 100 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Im Herbst vor einem Jahr kam ein Film in die deutschen Kinos, in dem es drei überarbeitete, überforderte und von ihren Männern im Stich gelassene Mütter mal so richtig krachen lassen. Angeführt wurde das infernalische Trio von Mila Kunis, an ihrer Seite spielten Kristen Bell und Kathryn Hahn. Eben diese Darstellerinnen kehren nun für eine Fortsetzung zurück auf die Kinoleinwand. In „Bad Moms 2“ geht es um den immensen Stress, den sich so manche Mutter in der Vorweihnachtszeit zumutet. Amy, Kiki und Carla, so die Namen der Film-Protagonistinnen, wollen da in diesem Jahr nicht mitmachen. Die „schlechten Mütter“ planen eine Überraschung der besonderen Art.(Regie: Jon Lucas und Scott Moore – Mit Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn – 106 Minuten – FSK o.A.) (dpa)