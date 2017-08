"Die Bullyparade" ist zurück. Vor 20 Jahren schufen Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian eine Kultserie. Es folgten drei Filme, die sich den Figuren widmeten: "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Suprise - Periode 1" und "Lissi und der wilde Kaiser". Nun sind sie alle wieder zu sehen: Das Kaiserpaar, Captain Kork, Mr. Spuck, Abahachi und Winnetouch.

Die Filmstarts

In "The Promise - Die Erinnerung bleibt" spielen die Schauspieler Oscar Isaac und Christian Bale Seite an Seite. "Table 19" ist eine Hochzeitskomödie der etwas anderen Art. Und mit "Bigfoot Junior" kommt ein Familienfilm auf die Leinwand.Rund 20 Jahre nach der ersten Folge bei ProSieben haben sich Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian wieder zusammengetan. "Bullyparade - Der Film" entstand mit Hilfe der Fans, die ihre Wünsche äußern durften und auf der großen Leinwand altbekannte Figuren sehen wollten. In fünf Episoden gibt es unter anderem wieder ein Treffen mit Winnetou und Old Shatterhand, dem Kaiserpaar Franz und Sissi und natürlich den Weltraumhelden Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty. Die Serie lief bis 2002 im Fernsehen und war Grundlage für drei erfolgreiche Kinofilme: "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" und "Lissi und der wilde Kaiser".(Regie: Michael Bully Herbig - Mit: Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig - 100 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt der junge armenische Medizinstudent Michael Boghosian (Oscar Isaac) aus seinem südtürkischen Dorf nach Konstantinopel. Dort lernt er den amerikanischen Agenturreporter Chris Myers (Christian Bale) und dessen Geliebte Ana (Charlotte Le Bon) kennen, die ebenfalls armenische Wurzeln hat. Zwischen Michael und der Künstlerin Ana entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, während Chris immer mehr Indizien für Gewaltakte gegen Minderheiten findet. Der irische Regisseur und Oscarpreisträger Terry George ("Hotel Ruanda") erzählt vor dem Hintergrund des Massakers an den Armeniern ein großes Liebesdrama mit Starbesetzung. Oscar Isaac ("Star Wars", "Inside Llewyn Davis") überzeugt als idealistischer Heißsporn, während Christian Bale ("The Big Short", "American Hustle") den hartgesottenen, trinkfesten Reporter verkörpert.(Regie: Terry George - Mit: Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon - 133 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Der Film ist eine etwas andere Hochzeitskomödie. Im Zentrum steht der "Verlierertisch" mit den Gästen, die eigentlich nur aus Verlegenheit eingeladen werden. Allen voran ist da Eloise, gespielt von Anna Kendrick ("Pitch Perfect"). Bis vor kurzem war sie mit dem Bruder der Braut verbandelt und hat lange gezögert, überhaupt zu kommen. Um sie herum sitzen die ehemalige Babysitterin, ein hormongeplagter Teenager und das eigentlich im Gefängnis sitzende schwarze Schaf der Familie. Um diese charmanten Loser entspinnt sich ein netter und kurzweiliger Film. (Regie: Jeffrey Blitz - Mit: Anna Kendrick, Lisa Kudrow, June Squibb, Stephen Merchant - 88 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Eines Tages kommt Adam, ein Außenseiter und tollpatschiger Teenager, in den Besitz eines Briefes seines Vaters, den er lange schon für tot hält. Kurz entschlossen macht er sich auf die Suche nach seinem Vater. Das führt ihn in tiefe Wälder und dabei stößt er auf ein lange gehütetes Geheimnis: Adam ist der Sohn von Bigfoot. Doch er ist nicht allein, denn auch ein gemeiner Pharma-Unternehmer ist hinter dem Zottel-Monster her. Der belgische Animationsfilm von Ben Stassen und Jeremie Degruson nimmt die Zuschauer mit auf eine wilde und anrührende Reise. "Bigfoot Junior" besticht mit überwältigenden Bildern und niedlichen Charakteren.(Regie: Ben Stassen und Jeremie Degruson - Mit den Stimmen von: Lukas Rieger, Tom Beck - 91 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Erzählt von den wilden Sommerferien zweier 14-jähriger Mädchen, die jegliche Grenzen austesten. Nini (Flora Li Thiemann) und Jameelah (Emily Kusche) verbringen ihre Tage damit, durch Berlin zu streifen und sich darauf vorzubereiten, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. In den unbeschwerten Sommer gehören Alkohol und Drogen zum Alltag. Dann aber beobachten die Mädchen einen Mord in der Nachbarschaft - die beiden stehen plötzlich vor einer harten Bewährungsprobe für ihre Freundschaft.(Regie: Ute Wieland - Mit: Flora Li Thiemann, Emily Kusche, Narges Rashidi - 106 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Im italienischen Original trägt dieser Film, der im vergangenen Jahr die so genannte "Directors' Fortnight" der Filmfestspiele von Cannes eröffnen durfte, den klingenden Titel "Fai Bei Sogni". Der unter der Regie des Italieners Marco Bellocchio entstandene Film erzählt den Kinobesuchern von einem, durch ein viele Jahre zurückliegendes Ereignis tief traumatisierten Journalisten: Gerade einmal neun Jahre alt war Massimo, als seine Mutter starb. Als ein Resultat dieses Verlustes versucht der erwachsene Massimo nun, allen engen Verbindungen und Beziehungen aus dem Weg zu gehen. Der 77-jährige Regisseur hat in seinem Portfolio Filme wie etwa "Die Verurteilung" oder "Teufel im Leib". Nun spielt unter anderem Bérénice Bejo ("The Artist") mit.(Regie: Marco Bellocchio - Mit: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Dario Dal Pero - 134 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Auf einem Werbe-Plakat wird diese deutsch-jordanisch-niederländische Koproduktion mit den Worten angekündigt: "Wenn der Fisch nicht angebissen hätte, wäre er nie gefangen worden". Es geht um Ahmad, einen graumelierten und eigentlich recht harmlosen Bauunternehmer. Dieser Ahmad aber kommt auf die dumme Idee, das Geld für einen Bauauftrag zu unterschlagen. Zwar geht es um nicht allzu viel Geld, Ahmad aber wandert für ein paar Monate in den Knast. Dass er sich dort sukzessive einlebt, sich gar wohl fühlt, gehört zu den Überraschungen dieser Komödie. Der jordanische Regisseur Mahmoud al Massad ("Recycle") ist in seinem Film auch vor der Kamera zu sehen. Er spielt einen von Ahmads Gefängnis-Mitinsassen.(Regie: Mahmoud al Massad al Massad - Mit: Ahmad Thaher, Maher Khammash, Odai Hijazi - 83 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)