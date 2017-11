Fatih Akin, bekannt für den vielfach prämierten Film "Gegen die Wand", hat einen Film über die NSU-Morde gedreht. Der deutsche Regisseur mit türkischen Wurzeln ging mit „Aus dem Nichts“ in den Wettbewerb beim Filmfest in Cannes. Überzeugen konnte die Jury vor allem die deutsche Schauspielerin Diane Kruger.

Für ihre Leistung erhielt sie den Preis als beste Schauspielerin.

Die Filmstarts

Mit „Paddington 2“ kommt eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderfilms ins Kino. In „Battle of the Sexes“ duellieren sich der Wimbledon-Champion Bobby Riggs (Steve Carell) und die damals beste US-Tennisspielerin Billie Jean King (Emma Stone) auf dem Tennisplatz. Außerdem läuft „Detroit“, der neue Film von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow an.Mit diesem Film greift Fatih Akin die Morde des NSU für das Kino auf: Katja ist mit dem Kurden Nuri verheiratet, gemeinsam haben sie einen leinen Sohn. Dann aber, „Aus dem Nichts“, zerbricht Katjas Leben. Bei einem Bombenanschlag sterben ihr Mann und Sohn. Die Polizei vermutet schnell, dass Nuri mit Drogen gehandelt oder die Wut irgendwelcher Krimineller auf sich gezogen hat. Dann aber nehmen sie zwei Tatverdächtige fest, ein junges Neo-Nazi-Pärchen. In der Hauptrolle ist die überragende Diane Kruger zu sehen; beim Filmfest Cannes gewann sie den Preis als beste Schauspielerin.(Regie: Fatih Akin – Mit Diane Kruger, Denis Moschitto und Numan Acar – 106 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Es war ein einmaliges Tennis-Match, das als „Battle of the Sexes“ oder „Kampf der Geschlechter“ Sportgeschichte machte: 1973 forderte der Wimbledon-Champion Bobby Riggs (Steve Carell) die damals beste US-Tennisspielerin Billie Jean King (Emma Stone) siegessicher zum Zweikampf heraus. Mit dicker Brille und dunklem Pagenkopf verwandelt sich Oscar-Preisträgerin Stone („La La Land“) in die Sportlerin und Frauenrechts-Aktivistin. Regie führt das amerikanische Ehepaar Jonathan Dayton und Valerie Faris, die mit dem Independent-Hit „Little Miss Sunshine“ ihr Spielfilmdebüt gaben.(Regie: Jonathan Dayton und Valerie Faris – Mit Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough – 122 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Frisch getrennt, alleinerziehend und 40: Reese Witherspoon steckt in ihrem neuen Kinofilm „Liebe zu Besuch“ in einer echten Krise. Als Alice muss die sympathische Oscar-Preisträgerin jede Menge Selbstzweifel überwinden. Für einen Neustart zieht sie in ihr prunkvolles Elternhaus nach Los Angeles. An ihrer Seite: ihre beiden Töchter Isabel und Rosie, die mit einer eher unkonventionellen Art für Lacher sorgen. Das Leben der jungen Familie wird von drei junge Filmemachern weiter aufgewirbelt. Die arbeiten gerade an einem Projekt, sind pleite und ziehen in das Gästehaus der Familie – das Gefühlschaos beginnt.(Regie: Hallie Meyers-Shyer – Mit Reese Witherspoon, Michael Sheen und Candice Bergen – 138 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Roter Hut, blauer Dufflecoat und ein unbändiger Hunger auf Marmeladenbrote. Das ist Paddington, der Bär. Zum zweiten Mal hat der inzwischen in London heimisch gewordene Sympathieträger einen großen Auftritt auf der Kinoleinwand. „Paddington 2“ lautet der schlichte Titel der Fortsetzung. Gegenspieler des knuffigen Bären ist dieses Mal ein dubioser Schauspieler, gespielt vom britischen Frauenschwarm Hugh Grant. Es geht um ein rätselhaftes Popup-Buch und einen versteckten Juwelenschatz - und Paddington landet unverschuldet im Gefängnis. Die Browns, Paddingtons Londoner Familie, setzen alles daran, den wahren Schuldigen zu entlarven.(Regie: Paul King – Mit Hugh Grant, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim Broadbent und Brendan Gleeson – 103 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Schreiende Demonstranten, berstende Schaufenster, kaltblütige Polizisten, die gegen sie knüppeln, eine Straße wie ein Kriegsgebiet: Im Detroit der 60er Jahre brodelt es, Schwarze kämpfen für ihre Rechte. Weiße halten dagegen, Rauchschwaden von brennenden Läden ziehen in den Himmel. Es gibt im aktuellen Hollywood-Kino niemanden, der solche Szenen mit der gleichen Intensität umsetzen kann wie Kathryn Bigelow. Nach dem oscarprämierten „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ zur Arbeit von Bombenentschärfern im Irak und dem kommerziell erfolgreicheren „Zero Dark Thirty“ über die Ermordung Osama Bin Ladens hat sie sich nun einem düsteren Kapitel der USA angenommen: Die Aufstände und Unruhen in Detroit vor 50 Jahren und die seit Jahrzehnten andauernde brutale Gewalt durchPolizisten gegen Schwarze.(Regie: Kathryn Bigelow – Mit John Boyega, Will Poulter, Ben O'Toole und Jacob Latimore – 143 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Zwei Jahre tourte die Videokunst-Installation „Manifesto“ mit Cate Blanchett durch Museen und Festivals. Nun kommt das Experiment des deutschen Filmkünstlers Julian Rosefeldt als 90-Minuten-Film in die Kinos. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Blanchett schlüpft in zwölf unterschiedliche Rollen vom Obdachlosen über eine Punkerin bis zur erzkonservativen Vorstadt-Mutter. Sie rezitiert dabei aus rund 60 Kunstmanifesten der vergangenen 100 Jahre – vom Futurismus bis zu den Dogma-Regeln von Filmemacher Lars von Trier. Als Kunstinstallation liefen alle zwölf Manifest-Szenen simultan auf Leinwänden. Im Film folgen die Episoden aufeinander – und Blanchett beeindruckt mit ihrer Wandlungsfähigkeit.(Regie: Julian Rosefeldt – Mit Cate Blanchett – 95 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Juwelia kann als das personifizierte „Arm, aber sexy“ durchgehen, mit dem Klaus Wowereit einst den Charme Berlins auf den Punkt brachte. Die Travestiekünstlerin arbeitet als Malerin und singt traurig-schöne Chansons. Sie ist eine der Neuköllnerinnen und Neuköllner, die Rosa von Praunheim (er wird am 25. November 75 Jahre alt) in seiner neuen Dokumentation «Überleben in Neukölln» begleitet. Der Regisseur, der als einer der Wegbereiter der modernen Schwulenbewegung gilt («Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt») wirft einen wohlmeinenden Blick auf einen Stadtteil, der vielen Menschen immer noch als reiner Problembezirk gilt. Natürlich stehen bei Rosa von Praunheim viele Protagonisten im Mittelpunkt, die nicht dem heterosexuellen Mainstream entsprechen. Der Film dreht sich aber nicht nur um die schwul-lesbische Gemeinde, sondern befasst sich auch mit Verdrängung angesichts steigender Mieten und Gentrifizierung.(Regie: Rosa von Praunheim und Markus Tiarks – 82 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)In seinem ersten Spielfilm, „La mécanique de l'ombre“ (Originaltitel) berichtet uns Regisseur Thomas Kruithof von einem Mann mittleren Alters, der vor einiger Zeit unter einem schweren Burn-out gelitten, zudem eine Alkoholsucht hinter sich gebracht hat. Als Arbeitsloser nun nimmt dieser Duval das Jobangebot eines ominösen Mannes an: In einer leerstehenden Wohnung soll er Telefongespräche transkribieren. Und zwar mit einer Schreibmaschine. Bald befindet sich Duval inmitten einer Verschwörung. Verkörpert wird der Protagonist vom Franzosen François Cluzet - bekannt aus Filmwerken wie dem so erfolgreichen «Ziemlich beste Freunde» oder dem humorvollen Drama „Der Vater meiner besten Freundin“.(Regie: Thomas Kruithof – Mit François Cluzet, Sami Bouajila und Denis Podalydès – 91 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)