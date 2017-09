Mit dem überdrehten, aber überzeugenden "Kingsman: The Golden Circle" sowie "The Lego Ninjago Movie" laufen in dieser Woche Fortsetzungen erfolgreicher Filme im Kino. In Hollywood ist es längst Usus, auf erfolgreiche Produktionen zu bauen.

Die Filmstarts

Aber auch für Cineasten, die den Mainstream eher meiden, gibt es interessante Neustarts. So etwa "Norman" mit Richard Gere in der Hauptrolle und der ungarische Berlinale-Gewinner "Körper und Seele".Für die Fortsetzung der Comicverfilmung „Kingsman: The Secret Service“ hat der britische Regisseur Matthew Vaughn („X-Men: Erste Entscheidung“) viele Hollywood-Stars vor der Kamera versammelt, darunter Colin Firth, Jeff Bridges, Halle Berry und Channing Tatum. In der Actionkomödie müssen sich die Kingsman-Agenten nach der Zerstörung ihres Hauptquartiers neu aufstellen. Um einen gefährlichen Feind zu bekämpfen und die Welt zu retten, verbünden sie sich mit der US-Geheimorganisation „Statesman“. Die Hauptrolle des Kingsman-Agenten „Eggsy“ spielt wie schon im ersten Teil der Brite Taron Egerton („Eddie the Eagle“). (Regie: Matthew Vaughn – Mit Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore und Channing Tatum – 140 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Als „Norman“ hat Hollywood-Star Richard Gere keine glamouröse Rolle. In dem Politdrama spielt der Hollywoodstar einen einsamen Unternehmer in New York, der sich als „Macher“ durchschlägt, um Bekannte und Geschäftsleute durch Deals zu verbinden. Durch den Kontakt zu einem israelischen Politiker hofft er auf eine steile Karriere. Der israelische Regisseur Joseph Cedar („Footnote“) holt neben Gere ein internationales Starensemble vor die Kamera, darunter Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi, Michael Sheen und den Israeli Lior Ashkenazi. Gere liefert ein oscarreifes Porträt eines gescheiterten Mannes. (Von Joseph Cedar – Mit Richard Gere, Lior Ashkenazi, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg und Michael Sheen – 119 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa): Jeanette Walls hat 2005 in ihrer Biografie die Geschichte ihrer dysfunktionalen Familie erzählt: Ein alkoholkranker Vater (Woody Harrelson) und eine Mutter (Naomi Watts), die sich mehr für ihre Gemälde als für ihre Kinder interessiert, schleppen über Jahre sich und vier Kinder durch die USA. Sie sehen sich als Freigeister und wollen den Sprösslingen lieber in selbst gewählten Projekten als in staatlichen Schulen das Leben nahe bringen – ihnen fehlt aber das Gespür dafür, ob dabei auch Bedürfnisse nach Struktur und Anleitung auf der Strecke bleiben. Als Erwachsene muss sich Jeanette (Brie Larson) schließlich entscheiden, ob sie mit ihren Eltern Frieden schließt oder nicht. Das Buch stand über Jahre auf den Bestsellerlisten. (Regie: Destin Daniel Cretton – Mit Brie Larson, Woody Harrelson und Naomi Watts – 127 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Unzählige Kinder weltweit sind wohl mit diesen kleinen, gelben Spielfiguren und den zahlreichen Klötzchen und anderen Bausteinen aufgewachsen: mit Lego. Vor drei Jahren kam dazu dann mit „The Lego Movie“ auch der passende Film in die Kinos. Die Hauptfigur war Emmet, ein Bauarbeiter - und natürlich eine Legofigur. Nun kommt ein weiteres Abenteuer-Spektakel mit den gelben Helden in die Kinos: In „The Lego Ninjago Movie“ steht der Kampf umNinjago City im Mittelpunkt. (Regie: Charlie Bean, Paul Fisher und BobLogan) (dpa)Zwei Familien, zwei Kriege und vier herausragende Hauptdarsteller: „Leanders letzte Reise“ kommt anfangs als Familiendrama daher, ist aber tiefgründiger und vielschichtiger. Erzählt wird die Geschichte des 92-jährigen Ex-Wehrmachtsoffiziers Eduard Leander (Jürgen Prochnow), der in der Ukraine seine alte Liebe sucht und eine bislang nicht bekannte Familie findet. Auf der Fahrt begleitet ihn unfreiwillig Enkelin Adele (Petra Schmidt-Schaller), die mit ihrer Mutter (Suzanne von Borsody) im Dauerclinch liegt. Dass in der Ukraine gerade der Konflikt mit Russland ausgebrochen ist, greifen die Macher ebenfalls auf und zeichnen die Probleme eindrücklich nach, die beide Kriege mit sich bringen. Der ukrainisch-russische Konflikt wird in der Figur des Lebemann Lew (Tambet Tuisk) nachgezeichnet, der das Gespann aus Großvater und Enkelin auf ihrer Reise begleitet und unterstützt. (Regie: Nick Baker-Monteys – Mit Jürgen Prochnow, Petra Schmidt-Schaller, Tambet Tuisk und Suzanne von Borsody – 107 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Sie sind Außenseiter. Die junge Budapesterin Mária ist von Ängsten und Zwängen geplagt. Der schon etwas ältere Endre hat einen lahmen Arm und die Liebe eigentlich schon abgeschrieben. Im ungarischen Berlinale-Gewinner „Körper und Seele“ begegnen sich die Liebenden ausgerechnet in einem Schlachthaus. Dort arbeiten die Beiden und dort – am Rande des blutigen Gemetzels – bahnt sich ihre zarte Beziehung an. Das Liebesdrama von Ildikó Enyedi fesselt als emotional reiche und völlig unsentimentale Studie über zwei von Handicaps geplagte Menschen. Beeindruckend: die Schauspieler Alexandra Borbély und Géza Morcsányi, die ihren Figuren ein Geheimnis geben, das der Zuschauer gerne lüften würde. (Regie: ldikó Enyedi – Mit Alexandra Borbély und Géza Morcsányi – 116 Minuten – frei ab 12 Jahren)Bei einem TV-Duell macht der linksliberale Bestsellerautor Jean Etienne Fougerole (Christian Clavier) ein folgenschweres Versprechen: Sollte eine hilfsbedürftige Roma-Familie vor den Toren seiner Nobelvilla stehen, würde er die Menschen aufnehmen. Am gleichen Abend steht der Patriach Babik (Ary Abittan) mit seiner neunköpfigen Sippe auf der Matte. Die Roma richten sich häuslich ein, und das Chaos nimmt seinen Lauf. Gut, dass Jean Etiennes Sohn Lionel (Oscar Berthe) bereits zarte Bande zu Babiks bildhübscher Tochter knüpft. Erfolgsregisseur Philippe de Chauveron („Monsieur Claude und seine Töchter“) hat mit Publikumsliebling Christian Clavier in der Hauptrolle eine Culture-Clash-Komödie inszeniert, die sich sichtlich Mühe gibt, politisch korrekt zu sein. (Regie: Philippe de Chauveron – Mit Christian Clavier, Ary Abittan und Elsa Zylberstein – 93 Minuten – frei ab 6 Jahren)Susan Carpenter (Naomi Watts) zieht als alleinerziehende Kleinstadtmutter und Kellnerin zwei Söhne groß, leidet aber daheim gehörig an Selbstzweifeln. Ihr elfjähriger Sohn Henry (Jaeden Lieberher) hilft, wo er kann und bemerkt obendrein, dass Polizistenvater Glenn im Nachbarhaus seine Tochter Christina missbraucht. Er schreibt in einem Buch nieder, wie sie gerettet werden könnte – und braucht dazu die Hilfe seiner Mutter. Über 105 Minuten entwickelt sich aus diesem Stoff eine ambitionierte, aber letztlich unglückliche Mischung aus Thriller, Familiendrama und übersinnlichem Christenfilm. (Regie: Colin Trevorrow – Mit Naomi Watts, Jaeden Lieberher und Sarah Silverman – 105 Minuten – frei ab 12 Jahren)Amelie ist gerade mal 13 Jahre alt. Das schwere Asthma aber, unter dem der Berliner Teenager so sehr leidet, kann durchaus auch mal zum Tode führen. Nach einem besonders heftigen Anfall entscheiden sich Amelies Eltern denn auch dazu, die Hauptstadt Richtung Süden zu verlassen, um Amelie in einer besonderen Klinik in Südtirol unterzubringen. Amelie aber hat wenig Lust, sich in die Obhut der Ärzte zu begeben; und so macht sich das Mädchen schnell von dannen. Amelie flieht in die Berge, und sie trifft dort bald auf einen Jungen namens Bart. Der 15-jährige Bube aus dem Dorf nimmt Amelie mit auf einen Gipfel-Trip. Mia Kasalo spielt die Amelie, Samuel Girardi schlüpft in die Haut von Bart. (Regie: Tobias Wiemann – Mit Mia Kasalo, Susanne Bormann, Samuel Girardi – 97 Minuten – frei ab 6 Jahren)