Mal wieder eine Stephen-King-Verfilmung. So weit, so ungewöhnlich. Allerdings handelt es sich bei "Der dunkle Turm" um keinen Horror-, sondern vielmehr einen Fantasy-Film. Es ist angelehnt an den ersten Teil einer achtteiligen Buchreihe, die King als sein wichtigstes Werk bezeichnet.

Die Filmstarts im Überblick

Ansonsten starten Werke mit geringerer Bekanntheit. "Helle Nächte" von Thomas Arslan, die Komödie "Lucky Loser" mit Annette Fried oder "Der Stern von Indien" etwa.Mit diesem Film bringt Hollywood eines der umfassendsten Werke des weltberühmten Schriftstellers Stephen King auf die große Leinwand. In der düsteren Fantasy Saga wird ein Junge (Tom Taylor) in New York von Visionen aus einer anderen Welt heimgesucht, in der ein dunkler Turm das ganze Universum zusammenhält. Als er durch eine Art Wurmloch in diese endzeitliche Welt gelangt, trifft er «Revolvermann» Roland (Idris Elba). Roland ist der letzte seiner Art und damit der einzige, der verhindern kann, dass der "Mann in Schwarz" den dunklen Turm und mit ihm alle Welten in den Untergang stürzt. Gespielt wird das personifizierte Böse von Oscarpreisträger Matthew McConaughey ("Interstellar").(Regie: Nikolaj Arcel - Mit Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor - 94 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)An den Filmen von Thomas Arslan scheiden sich die Geister. Spröde und sperrig finden die einen das Werk des Berliners. Andere schätzen Arslans strenge, schnörkellose Erzählweise, die Raum für das eigene Imaginieren lässt. Auch Arslans bei der diesjährigen Berlinale im Bären-Wettbewerb uraufgeführter neuer Film "Helle Nächte" macht es den Zuschauern zunächst nicht ganz leicht. In seinem Drama "Helle Nächte" erzählt er auf kluge, jedoch sehr reduzierte Art von einer schwierigen Vater-Sohn-Beziehung. Dazu nutzt der Regisseur das Sinnsucher-Format des Roadmovies. Der Österreicher Georg Friedrich spielt den Vater, der nach Jahren der Trennung versucht, wieder eine Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen. Der 14-Jährige wird von Tristan Göbel, Star aus dem Kinofilm "Tschick", dargestellt.(Regie: Thomas Arslan - Mit: Georg Friedrich, Tristan Göbel - 86 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Mike hat alle Gründe für schlechte Laune: Job mies,Wohnung weg und seine große Liebe will schon seit Jahren nichts mehrvon ihm wissen. Doch als die pubertierende Tochter bei ihrer Mutteraus- und bei ihm einziehen will, macht sein Leben eine Kehrtwende.Mangels Wohnung steuern die beiden einen Campingplatz an, wo sie abernicht zu zweit bleiben: Erst taucht der heimliche Freund desTeenagers auf - ein Schwarzer, was breit thematisiert wird. Dannfolgen die Mutter und irgendwann ihr neuer Mann. Mit Peter Trabnerund Annette Frier in den Elternrollen hat der Film "Lucky Loser - EinSommer in der Bredouille" Potenzial. Viele Witze gehen jedoch unterdie Gürtellinie. (Regie: Nico Sommer - Mit: Peter Trabner, Annette Frier, Kai Wiesinger - 94 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Mit ihrem neuen Film "Der Stern von Indien" blickt die vor 15 Jahren durch die Komödie "Kick it, like Beckham!" bekannt gewordene indisch-britische Regisseurin Gurinder Chadha auf die jüngere Geschichte Indiens zurück. Handlungsrahmen ist die 1947 erfolgte Entlassung der damaligen britischen Kronkolonie in die Unabhängigkeit. Das wird vor allem durch das Leben und Wirken des englischen Vizekönigs in Indien, Lord Mountbatten (Hugh Bonneville), und seiner Frau (Gillian Anderson) gespiegelt. Dazu zeigt die Liebesgeschichte des jungen Hindu Jeet und der Muslima Aalia, welche dramatischen Folgen die mit der Unabhängigkeit verbundene Teilung des Subkontinents in die neuen Staaten Indien und Pakistan für Millionen Menschen hatte. Mit seiner erzählerischen Wucht und der stilistischen Opulenz erinnert das Drama an legendäre Kino-Klassiker wie "Vom Winde verweht" und "Doktor Schiwago".(Regie: Gurinder Chadha - Mit: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Juma Qureshi - 106 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)Spätsommer im Burgund, die Weinernte steht bevor. Der 30-jährige Jean kehrt nach langen Jahren der Abwesenheit auf das idyllische Familiengut zurück. Sein Vater liegt im Sterben und seine Geschwister Juiette und Jérémie, die das Anwesen in der Zwischenzeit bewirtschaftet haben, können Unterstützung gut gebrauchen. Zudem müssen die drei entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt oder jeder seinen eigenen Weg gehen soll. Regisseur der ernsteren Komödie ist Cédric Klapisch. Vor einigen Jahren zeichnete er verantwortlich für die Filmerfolge rund um die "L'auberge espagnole". (Regie: Cédric Klapisch - Mit: Pio Marmi, Ana Girardot, Francois Civil - 153 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Zweisamkeit kann so schön und schrecklich zugleich sein: nebeneinander einschlafen und wieder aufwachen, Streit und Versöhnung, Liebe und Leidenschaft. Durch welche Irrungen und Wirrungen auch die harmonischste Beziehung schlittern kann, führt die temporeiche Tragikomödie "Die Hannas" von Filmemacherin Julia C. Kaiser vor. Anna und Hans sind seit 15 Jahren zusammen, das Paar kennt sich durch und durch. In der Wahrnehmung ihrer Weggefährten sind Anna und Hans auch sprachlich zur Einheit verschmolzen: die Hannas. Doch das traute Bild hat Risse. In Anna macht sich Unzufriedenheit breit, schon bald wagt sie erste Fluchtversuche. Und auch Hans merkt, dass etwas nicht stimmt.(Regie: Julia C. Kaiser - Mit: Anna König, Till Butterbach, Ines Marie Westernströer - 102 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Istanbul, eurasische Metropole am Bosporus. Gute Nachrichten sind derzeit Mangelware aus der Stadt. Das Leben geht dort aber an vielen Stellen so weiter, wie es schon seit Jahrhunderten läuft. Und es gibt dort auch Einwohner, die sich um die große Politik von Natur aus nicht scheren. Es sind Istanbuls Katzen. In der Dokumentation "Kedi" (Katzen) beobachtet Regisseurin Ceyda Torun die Tiere. Die Freude an den Katzen und die Sorge um sie vereint die Einwohner Istanbuls, so gegensätzlich sie auch leben und denken mögen.(Regie: Ceyda Torun - Mit: Sari, Bengü, Aslan Parcasi, Psikot - 79 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Um die 150 Millionen Tonträger soll die Sängerin Dalida weltweit verkauft haben. Die 1933 im ägyptischen Kairo geborene, französische Künstlerin italienischer Abstammung machte mit Musikstücken wie "Ciao, ciao bambina", "Am Tag, als der Regen kam", "Besame Mucho" oder "Gigi L'Amoroso" auf sich aufmerksam. In dieser Filmbiografie rekapituliert die französische Regisseurin Lisa Azuelos ("Ein Augenblick Liebe") das ereignisreiche Leben dieser besonderen, als erste Sängerin überhaupt mit einer Diamantenen Schallplatte ausgezeichneten Frau. Dalida starb am 3. Mai 1987 mit gerade einmal 54 Jahren. Der Film beruht auf der Biografie "Dalida: Mon frère, tu écriras mes mémoires".(Regie: Lisa Azuelos - Mit: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve - 124 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)