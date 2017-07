Spider-Man ist zurück. Nachdem bereits Tobey Maguire und Andrew Garfield in die Rolle von Peter Parker geschlüpft sind, ist nun der erst 21-jährige Tom Holland an der Reihe.

Die Filmstarts im Überblick

Die Kritiker jedenfalls loben die schauspielerische Leistung Hollands. Schließlich weiß er neben so Größen wie Robert Downey Jr. und Michael Keaton zu überzeugen. Superkräfte scheint nicht nur Spider-Man zu haben, sondern auch die junge Mary. Bereits am ersten Schultag rechnet sie in "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" komplizierte Quadratwurzeln aus. In "Paris kann warten" führte Eleanor Coppola erstmals Regie; Frau von Francis Ford Coppola ("Der Pate").Alle paar Jahre dürfen sich Comic-Fans über einen neuen Spider-Man auf großer Kinoleinwand freuen. Nach Tobey Maguire und Andrew Garfield schlüpft nun Tom Holland ins rot-blaue Spinnenkostüm. Der junge britische Darsteller agiert hier an der Seite von US-Größen wie Robert Downey Jr., Marisa Tomei und Michael Keaton. In diesem Neustart der Film-Serie muss sich Spider-Man erst einmal hineinfinden in die Rolle des Superhelden, sich vertraut machen mit all den, ihm zur Verfügung stehenden Superkräften. Zudem bekommt es Peter Parker alias Spider-Man hier mit einem Bösewicht zu tun, der es faustdick hinter den Ohren hat: The Vulture.(Regie: Jon Watts – Mit Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr. – 133 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Seit fünf Jahren sind Kathi (Jessica Schwarz) und Felix (Felix Klare) ein Paar, und Kathi fühlt sich vernachlässigt, weil Felix wenig Zeit hat. Dann taucht der Künstler Mathias (Christoph Letkowski) auf – und Kathi stellt ihre Beziehung in Frage. „Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner“ von Pepe Danquart ist eine Sommerkomödie, in der irgendwann an der Uhr gedreht wird. Denn was wäre, wenn Kathi gar nicht mit Felix zusammengekommen wäre? Nach dem gleichnamigen Roman von Kerstin Gier.(Regie: Pepe Danquart – Mit Jessica Schwarz, Felix Klare, Christoph Letkowski – 101 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Als Dokumentarfilmerin, Ehefrau von Francis Ford Coppola („Der Pate“) und Mutter der Regisseurin Sofia Coppola ist Eleanor Coppola eng mit dem Filmgeschäft verbunden. Mit 81 Jahren gibt die Kalifornierin nun ihr Spielfilmdebüt. In das romantische Roadmovie „Paris kann warten“ fließen eigene Erlebnisse ein. Diane Lane spielt die Ehefrau eines Hollywood-Produzenten (Alec Baldwin), die sich mit einem französischen Geschäftspartner (Arnaud Viard) ihres Mannes auf eine Cabrio-Spritztour von Cannes nach Paris einlässt. Es geht um Landschaften, Leckerbissen, Lebenslust und Liebe.(Regie: Eleanor Coppola – Mit Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard – 92 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Frank (Chris Evans) möchte seiner Nichte Mary (Mckenna Grace) nach dem Tod der Mutter einfach ein normales Leben ermöglichen. Leider rechnet das Kind am ersten Schultag bereits komplizierte Quadratwurzeln aus und soll auf eine Begabtenschule. Frank will das nicht, denn ein Leben unter Erwartungsdruck hat bereits seine begabte Schwester in den Selbstmord getrieben. Dann taucht die ehrgeizige Großmutter (Lindsay Duncan) auf, und die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Regisseur Marc Webb („(500) Days of Summer“, „The Amazing Spider-Man“) erzählt den erbitterten Kampf um die Kindeswohl als nuanciertes Familiendrama mit Witz.(Regie: Marc Webb – Mit Mckenna Grace, Chris Evans, Lindsay Duncan, Octavia Spencer – 101 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Es beginnt mit einem harmlosen Plausch an einer einsamen Tankstelle kurz vor Weihnachten. Der ehemalige Soldat und Afghanistan-Veteran Frank (Ken Duken) bietet dem angeblich gestrandeten Andreas (Tom Wlaschiha, „Game of Thrones“) einen Platz in seinem Auto an. Der mysteriöse Fremde entpuppt sich schnell als eiskalter, skrupelloser Psychopath, der mit einer Bombe auf dem Weg nach Berlin ist. Als der diabolische Beifahrer seinem unfreiwilligen Chauffeur damit droht, dessen Ex-Frau (Marisa Leonie Bach) und der gemeinsamen Tochter etwas anzutun, beginnt ein gnadenloses Psychoduell auf Leben und Tod. Für sein Spielfilmdebüt konnte Schauspieler Ken Duken den „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha als zweiten Protagonisten gewinnen.(Regie: Ken Duken – Mit Tom Wlaschiha, Ken Duken – 91 Minuten – frei ab 16 Jahren)Eigentlich ist alles gut bei Sali und Paul. Zusammen haben die beiden, deren Familien aus dem Senegal stammen, in Paris einen Blumenladen eröffnet. Beide wünschen sie sich zudem ein Kind; der Adoptionsantrag aber läuft schon eine Weile. Da klingelt das Telefon doch noch: Der kleine Benjamin, ein süßer Fratz, sucht neue Eltern. Dass Benjamin von weißer Hautfarbe ist, stört Paul und Sali nicht weiter. Ihr Umfeld aber, darunter die senegalesischen Großeltern, reagiert skeptisch auf die Tatsache, dass farbige Eltern ein weißes Baby haben. Lucien Jean-Baptiste („Triff die Elisabeths!“) schlüpft hier nicht nur in die Hauptrolle des stolzen Vaters, Jean-Baptiste führte auch Regie.(Regie: Lucien Jean-Baptiste – Mit Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman – 95 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Lucinda, Protagonistin dieses Fantasy-Abenteuers, ist 17 Jahre alt. Wie manch Mädchen ihres Alters muss sich Lucinda zwischen zwei Jungs entscheiden: Da ist zum einen der so gut ausschauende, wie eher reservierte Daniel Grigori. Und dann gibt es auf Lucindas neuer Schule auch noch Cam, ebenfalls attraktiv und von geheimnisvollem Wesen. Erst nach und nach findet Lucinda heraus, was es mit den beiden Kerlen wirklich auf sich hat. Regisseur Scott Hicks hat in seinen Filmen unter anderem schon von „Schnee, der auf Zedern fällt“ sowie dem Pianisten David Helfgott („Shine Der Weg ins Licht“) erzählt. „Fallen“ nun basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman der US-Amerikanerin Lauren Kate.(Regie: Scott Hicks – Mit Addison Timlin, Jeremy Irvine, Hermione Corfield – 92 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)