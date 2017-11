Um ein Wortspiel zu bemühen: Die Kinostarts sind diese Woche der Hammer. Das liegt aber weniger an der Qualität der Filme, sondern an der Tatsache, dass "Thor: Tag der Entscheidung" anläuft.

Die Filmstarts

Ein Film also, der nach der Marvel-Erfolgsrezeptur gedreht worden ist. Auch diesmal dürfte er die Massen ins Kino locken. Eine Perle könnte "Good Time" mit Robert Pattinson sein. Im von der Kritik gefeierten Streifen spielt Pattinson eine ganz untypische Rolle. Dreckig und kämpferisch mimt er einen Gangster.Im dritten Teil der Saga aus dem Marvel-Universum gerät der muskelbepackte Donnergott Thor (Chris Hemsworth) in Gefangenschaft und verliert dabei seinen magischen Hammer. Auf dem vom Diktator Grandmaster (Jeff Goldblum) beherrschten Planeten Sakaar muss er einen Gladiatorenkampf gegen seinen alten Freund Hulk (Mark Ruffalo) bestehen. Dann kämpfen beide um die Befreiung von Thors Heimat Asgard von der Todesgöttin Hela (Cate Blanchett). Unterstützt werden die Helden diesmal von der tollkühnen Kämpferin Valkyrie (Tessa Thompson). Humor ist Trumpf in dieser gutgelaunten, actionbetonten Fortsetzung der Donnergott-Saga. Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi („5 Zimmer Küche Sarg“) hat für sein Spektakel ein echtes Starensemble versammelt. Neben alten Bekannten wie Anthony Hopkins als Gottvater Odin und Tom Hiddleston als fiesem Loki glänzen die Powerfrauen Cate Blanchett und Tessa Thompson.(Regie: Taika Waititi – Mit Chris Hemsworth, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins, CateBlanchett, Mark Ruffalo – 130 Minuten – frei ab 6 Jahren)Der Kinoklassiker „Die Unbestechlichen“ erzählte die Ereignisse um den Watergate-Skandal aus der Sicht von zwei Journalisten, gespielt von Dustin Hoffman und Robert Redford. Jetzt wird der Politikskandal, der den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon 1974 zum Sturz brachte, aus der Perspektive des lange unbekannten Informanten „Deep Throat“ neu aufgerollt. Liam Neeson verkörpert in„The Secret Man“ den Whistleblower Mark Felt, der den Reportern geheime Informationen zuspielte. Diane Lane mimt die Ehefrau, Marton Csokas seinen Boss, den FBI-Direktor Patrick Gray. Regisseur Peter Landesman („Erschütternde Wahrheit“) zieht das Politdrama als spannenden Thriller auf.(Regie: Peter Landesman – Mit Liam Neeson, Diane Lane und Michael C. Hall – 120 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Zwei Brüder überfallen eine Bank, danach ist nichts mehr wie vorher: In dem düsteren Thriller „Good Time“ jagt ein kaputter Robert Pattinson durch ein kaputtes New York, und in jeder Szene wird alles ein bisschen schlimmer. Untermalt ist das alles mit einem treibenden Elektro-Soundtrack, der im Mai in Cannes als „Beste Filmmusik“ ausgezeichnet wurde. Pattinson, der Kleingangster Connie Nikas spielt, will seinen geistig behinderten Bruder, den er zu dem Überfall anstiftete, aus dem Gefängnis freikaufen. Ihm bleibt eine Nacht durch die Unterwelt New Yorks. Der sehenswerte Film der US-Brüder Josh und Benny Safdie ist schnell geschnitten und von der ersten Sekunde an spannend - am Ende ist der Zuschauer geschafft.(Reige: Josh und Benny Safdie – Mit Robert Pattinson, Ben Safdie und Jennifer Jason Leigh – 100 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Daniel Mantovani ist einer der größten Autoren seiner Zeit. Als Gewinner des Literaturnobelpreises ist er international berühmt. Verehrern in seiner früheren Heimat gelingt es dann, den Star für eine Preisverleihung nach Hause zu holen. Doch dort wird er nicht nur mit offenen Armen empfangen - der Auftakt für eine wunderbare Tragikomödie. In der Hauptrolle überzeugt Oscar Martínez, der für seine Leistung beim Filmfestival Venedig 2016 auch schon als bester Darsteller ausgezeichnet wurde.(Regie: Gastón Duprat und Mariano Cohn – Mit Oscar Martinez und Nora Navas – 118 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Das biographische Drama von Regisseurin Angela Robinson („Herbie Fully Loaded“) erzählt die Geschichte von William Marston, dem Psychologen, der in den 30er Jahren erst eine frühe Version des Lügendetektors und später die Comic-Heldin Wonder Woman erfindet. Der Film mit Luke Evans („Der Hobbit“) als Marston und Rebecca Hall („Vicky Cristina Barcelona“) als seine Frau Elizabeth konzentriert sich vorrangig auf die für damalige Verhältnisse skandalöse sexuelle Dreiecksbeziehung des Ehepaars Marston mit der Studentin Olive Byrne (Bella Heathcote, „Dark Shadows“). Die beiden unkonventionellen Frauen und eine gemeinsame Vorliebe für Sadomasochismus sollen den erklärten Feministen Marston zu den Wonder-Woman-Comics inspiriert haben. Marstons Enkelin dementierte allerdings jeglichen Bezug zur Realität.(Regie: Angela Robinson – Mit Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote und Oliver Platt – 107 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Paul Gauguin fühlt sich und seine Kunst unverstanden. Er lässt Frau und seine Kinder in Paris und reist in sein selbterwähltes Exil nach Polynesien. Auf Tahiti hofft der französische Maler die Ursprünglichkeit zu finden, nach der er schon seit langem sucht. Auf der Südsee-Insel lernt Gauguin die 13-jährige Einheimische Tehura kennen, die er zu seiner Geliebten und Muse macht. Auch seine Bildsprache wird farbiger und erneuert sich. Doch das erhoffte Paradies und Glück findet Gauguin auch hier nicht. In seiner Filmografie über Gauguin konzentriert sich der französischeRegisseur Edouard Deluc auf den ersten Südsee-Aufenthalt des Malers. Für die Hauptrolle konnte er Frankreichs Leinwandstar Vincent Cassel gewinnen („Black Swan“). An seiner Seite spielen Tuheï Adams und Malik Zidi.(Regie: Edouard Deluc – Mit incent Cassel, Tuheï Adams und Malik Zidi – 102 Minuten – FSK o.A.)Katherine ist jung, schön und lebenshungrig. Doch dann wird sie mit einem sehr viel älteren Mann verheiratet, eine Ehe ohne Liebe, in der sie wie eine Gefangene gehalten wird. In ihrer Not verliebt sich die junge Frau in einen Arbeiter auf dem Gut ihres Mannes. Um ihrer Ehe zu entkommen, fasst Katherine einen schrecklichen Plan, der sie aber immer tiefer ins Unglück stürzt. „Lady Macbeth“ ist ein düsteres Drama über Liebe, Hass, Gewalt und den drohenden Verlust der Menschlichkeit, inszeniert von William Oldroyd, der damit sein Spielfilmdebüt gibt. Das Drehbuch von Alice Birch beruht auf der russischen Novelle „Die Lady Macbeth von Mzensk“, die sich auf William Shakespeares Tragödie „Macbeth“ bezieht. In den Hauptrollen spielen Florence Pugh als Katherine und Cosmo Jarvis als ihr Geliebter Sebastian.(Regie: William Oldroyd – Mit Florence Pugh, Cosmo Jarvis und Christopher Fairbank – frei ab 12 Jahren – frei ab 12 Jahren) (dpa)Der Oscar-prämierte Film über das ebenso faszinierendewie beschwerliche Dasein der Kaiserpinguine lockte von 2005 an weltweit mehr als 25 Millionen Zuschauer in die Kinos. Nun hat der französische Filmemacher Luc Jacquet erneut unglaubliche Aufnahmen der Tiere aus der Antarktis mitgebracht. Für den Dokumentarfilm „Die Reise der Pinguine“ organisierte Jacquet eine neue Expedition ins ewige Eis. Im Herbst 2015 machte sich das Team auf den Weg und filmte monatelang unter extremen Bedingungen. Auch mit Kameras ausgerüstete Drohnen und Tauchboote wurden eingesetzt. Wieder wird die Geschichte einer Kaiserpinguin-Familie erzählt. Ein schon 40 Jahre altes Männchen kehrt von einem Fischzug an den Ort zurück, an dem es einst selbst schlüpfte. Immer wieder ruft es nach seinem Küken.(Regie: Luc Jacquet – Erzählt von Udo Wachtveitl – 85 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)In dieser russischen Produktion spielt der Deutsche Lars Eidinger den Zar Nikolaus II., der hier zwischen Pflicht und Liebe zerrissen ist: Als Erbe des russischen Throns hat er eine stürmische Liaison mit Mathilde, einer bekannten Ballerina. Am Hof wird das nicht gern gesehen, aber zumindest hingenommen. Dann aber stirbt Nikolaus' Vater und er soll aus politischen Gründen Alix von Hessen heiraten.(Regie: Alexey Uchitel – Mit Michalina Olszanska, Lars Eidinger und Danila Kozlowskj – keine Angaben zur Länge oder FSK) (dpa)Rap-Musik gehört zu den, vor allem durch männliche Protagonisten geprägten Genres. Doch gibt es auch einige starke Frauen am Rap-Mikrophon. Zu diesen gesellt sich nun eine Leinwandfigur namens Patricia Dombrowski, alias Killa P, alias Patti Cake$. Näher gebracht wird uns die Wortkünstlerin aus New Jersey von US-Regisseur Geremy Jasper. In seinem Spielfilmdebüt erzählt er davon, wie sich Patti anschickt, in ihrer wenig glamourösen Heimatstadt zu reüssieren. Auf der Leinwand verkörpert wird Patti von der australischen Schauspielerin Danielle McDonald. Trotz eines geschätzten Budgets von nur rund einer Million Dollar, lief der Film bereits bei wichtigen Festivals in den USA und Frankreich.(Regie: Geremy Jasper – Mit Danielle McDonald, Bridget Everett und Siddharth Dhananjay – 109 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Vor 16 Jahren erschien der erste animierte Barbie-Film („Barbie in: Der Nussknacker“). Seither sind viele weitere Barbie-Filme für den DVD-Markt produziert worden. „Barbie – Eine Prinzessin im Rockstar-Camp“ schließlich war 2015 auch im Kino zu sehen. Nun dürfen Barbie und ihre Schwestern erneut ein Abenteuer auf großer Leinwand erleben: In dem 60-Minüter aus Kanada freut sich Barbie auf einen Sommerurlaub am Meer. Sie möchte dort Ken besuchen. Dieser beobachtet im Rahmen eines Praktikums an einem Korallenriff lebende Delfine. Bei einem der Tauchgänge stoßen die Barbie-Schwestern auf eine so seltene wie außerordentlich hübsche Delfin-Art: von den regenbogenfarbenen Tieren sind sie sehr beeindruckt.(Regie: Michael Douglas und Conrad Helten – 60 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)