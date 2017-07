Luc Besson ("Lucy", "Malavita – The Famaly") ist ein ganz besonderes Kunststück gelungen. Er tauchte nie richtig in den Hollywood-Kosmos ein. Stattdessen drehte er seine Filme in Frankreich. Und trotzdem spielten Darsteller-Größen wie Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Bruce Willis und Robert De Niro in seinen Filmen mit.

Die Filmstarts im Überblick

In seinem neuen Film „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten" stehen wieder bekannte Schauspieler wie Clive Owen und Ethan Hawke vor der Kamera. Der opulent wirkende Blockbuster erinnert stark an Bessons bekanntestes Werk "Das fünfte Element". Außerdem laufen diese Woche „Die Geschichte der Liebe", die französische Komödie „Das unerwartete Glück der Familie Payan" und der digital überarbeitete Film „Das Sams" an.Mit den Special-Effects von „Das fünfte Element“ beeindruckte Luc Besson vor 20 Jahren Millionen Kinozuschauer. Nun sollten sich Fans auf etwas noch Größeres gefasst machen: Sein Weltraumabenteuer „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“ ist einmal mehr ein Blockbuster mit überwältigenden Bildern. Im Mittelpunkt dieser Comicverfilmung steht der Raum-Zeit-Agent Valerian: Der französische Starregisseur folgt der Internationalen Weltraumstation ISS in eine sehr ferne Zukunft. Im 28. Jahrhundert ist die Station über der Erde schon so gefährlich groß gewuchert, dass sie den Orbit verlassen muss. Anfangs ahnen der angeberische Frauenheld und Chaot Valerian und die unterkühlte Begleiterin nichts von dem Ausmaß des dunklen Komplotts, das über ihnen schwebt – schon bald stecken sie aber mitten in ihrem Abenteuer.(Regie: Luc Besson – Mit Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna,Ethan Hawke, Rihanna – 137 Minuten – frei ab 12 Jahren beantragt) (dpa)Der Roman-Vorlage von Nicole Krauss ist ein Bestseller geworden. Nun kommt die Verfilmung des Buchs aus dem Jahr 2005 ins Kino: Es geht um die Liebenden Leo (Derek Jacobi) und Alma (Gemma Arterton), die im Zweiten Weltkrieg getrennt werden. Bis sie sich wiedersehen, will Leo ihr schreiben – jedes Mal ein neues Kapitel der „Geschichte der Liebe“. Die Geschichte der beiden Hauptfiguren wird in Zeitsprüngen erzählt und immer wieder auch mit denen anderer Protagonisten verwoben.(Regie: Radu Mihaileanu – Mit Gemma Arterton, Derek Jacobi und Sophie Nélisse – 135 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Baby statt Wechseljahre – Nicole (Karin Viard) wird mit 49 Jahren unverhofft schwanger. Dabei ist sie längst Großmutter. Die Schwangerschaft stellt das Leben der Familie auf den Kopf – undführt zu einigen Problemen. Immerhin ist Nicoles Mann Jean-Pierre seit Jahren arbeitslos und ihre Mutter immer mehr pflegebedürftig. Und jetzt auch noch ein Baby? Dies ist für Nicole die zentrale Frage. Die französische Familienkomödie „Das unerwartete Glück der Familie Payan“ nähert sich so mit Humor einem ernsten Thema: später Mutterschaft.(Regie: Nadège Loiseau – Mit Karin Viard, Philippe Rebbot und Hélène Vincent – 99 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Das freche Sams kehrt in die Kinos zurück – in digitaler Überarbeitung. Das von Erfolgsautor Paul Maar erfundene kleine Fantasiewesen begeistert mit seiner rüsselartigen Nase, dem knallroten Haarschopf und blauen Wunschpunkten im Gesicht nicht nur Kinder. Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Maar hat sieben Bände mit dem Sams verfasst, der erste – „Eine Woche voller Samstage“ - erschien 1973. Darin trifft das Sams auf den biederen Herrn Taschenbier. Die beiden erleben viele lustige und verrückte Situationen. Nun kommt der Film noch einmal in die Kinos.(Regie: Ben Verbong – Mit Christine Urspruch, Ulrich Noethen, Aglaia Szyszkowitz, Armin Rohde, Eva Mattes – 110 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Fünfzig Jahre liegt das Erscheinungsdatum dieses Kultfilms bereits zurück: 1967 brachte der spanisch-mexikanische Regisseur Luis Buñuel (1900 bis 1983) sein „Belle de Jour: Schöne des Tages“ in die Kinos. In der Hauptrolle zu sehen ist Catherine Deneuve, an ihrer Seite die Schauspieler Michel Piccoli und Jean Sorel. Anlässlich seines 50. Geburtstages wird der restaurierte Klassiker nun im Kino gezeigt. Buñuel erzählt in seinem erfolgreichsten Film von einer Pariserin (Deneuve), die ihre sexuellen Wünsche als Prostituierte in einem Bordell auszuleben sucht.(Regie: Luis Buñuel – Mit Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli – 100 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)