Kraftvolle Stimmen gepaart mit gefühlvollen Balladen. In "Die Nacht der Musicals" verschmelzen die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden und vielseitigen Bühnenfeuerwerk. Die spektakulärste Musicalgala aller Zeiten mit bereits weit über einer Million Besucher macht auch in diesem Jahr wieder Station in ausgewählten Hallen und Theatersälen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die besten Stücke aus "Tanz der Vampire", "Elisabeth" oder "Das Phantom der Oper" fehlen dabei ebenso wenig, wie die weltberühmte Hymne "Memories" aus "Cats". Als Hommage an die viel zu früh verstorbene Pop-Legende "Falco" werden unter anderem die Lieder "Jeanny" oder "Rock Me Amadeus" aus dem gleichnamigen Erfolgsmusical performt. Weiter im Programm befinden sich die beliebtesten Disney-Hits aus "Aladdin" oder "Der König der Löwen". In der Region gastiert "Die Nacht der Musicals" am Montag, 22. Januar, im ACC in Amberg sowie am Dienstag, 27. März , in der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten gibt es im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb