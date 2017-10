Da kringelte sich nicht nur das "musikalisch verwurschtelte Sauschwanzerl", sondern vor allem das Publikum vor Lachen am Samstagabend im Musikomm. Was Dominik Niklas und Uli Radl in schönster Mundart auf der Bühne ablieferten, war musikalisch und humoristisch vom Feinsten. Der Funke sprang sofort über zwischen den Stoderern und den Burschen vom Land.

Fährt der Bauer raus zum Jauchen, wird er nachts ein Deo brauchen. Die Original Bauernsfünfer

Genauer gesagt, stammen sie aus Weißenberg, das laut Erzählung nur einmal im Jahr beim Hutzlhoffest von Besuchern überrollt wird. Ansonsten lebt es sich dort sehr beschaulich mit Häusern, die einen Namen tragen, Henna (Hühnern) die gut für das Chi sind und einer kleinen Kapelle, die den Tagesrhythmus läutet. "Man nennt uns die Piraten der Wintergerstesaaten" war ein Refrain ihrer umfangreichen Themen aus der Landwirtschaft - oder auch: "Fährt der Bauer raus zum Jauchen, wird er nachts ein Deo brauchen."Ihr beachtlicher Fundus an normalen und eher unüblichen Instrumenten einschließlich Loop-Maschine wurde von beiden in Perfektion bedient. Zweistimmig wechselten sie von Jazz zu Blues, von Volksmusik zu Hip-Hop und legten mit einem Schuss Tango nach. Bei allem Tempo konnten sie aber auch gefühlvoll von der Liebe und Freundschaft singen: "Bloß was zählt, ist, mir san zam.""Bauernsfünfermucke ist mei Leibspeis und dafür kannt i sterbn" -das glaubte ihnen das Publikum gerne und nötigte die beiden unter tosendem Applaus zu mehreren Zugaben.