Aschach. Was im Jahre 1984 als Gartenfest der Feuerwehr Aschach im Garten des damals leerstehenden Pfarrhauses begann, hat sich inzwischen zu einem beliebten zentralen Dorffest auf dem Vorplatz des Gerätehauses entwickelt. Die Veranstaltung hat inzwischen ihren festen Termin im Jahreslauf der Festivitäten in dem Gemeindeteil von Freudenberg und findet alljährlich am ersten Sonntag im August statt.

Bevor es nun am Sonntag, 7. August, zum Feiern geht, begeben sich die Wehrleute in die Kirche St. Ägidius, wo Pfarrer Eduard Kroher den Gottesdienst zelebrieren wird. Danach gibt es bei einem Frühschoppen sauere Bratwürste. Neu ins Programm aufgenommen wurde, dass Aschacher Kinder währenddessen ihre Schätze bei einem Flohmarkt anbieten werden. Nachmittags sorgen die Zoigl Musi und die Ramps für Unterhaltung, Abwechslung bringen dazu Kornelias Musikkinder. Natürlich gibt es wieder Schmankerln vom Grill, Kaffee, Kuchen, Zwiebelkuchen und die G'hupften aus der Pfanne. Die Kinder dürfen sich an der Hüpfburg erfreuen. Der Vorstand bittet um Kuchen- und Tortenspenden. Zum Zeltaufbau am Samstag ab 17 Uhr werden Helfer benötigt.