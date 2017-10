und Sulzbach im Spätmittelalter, am Vorabend der Reformation: Die eine Stadt mit Wohlstand, einem selbstbewussten Bürgertum, jedoch mit Priestern, die sich Beischläferinnen hielten. Ein tadelloser Klerus dagegen im finanziell geschwächten Sulzbach. Wie wirkten sich Luthers Ideen angesichts so unterschiedlicher Voraussetzungen aus? Markus Lommer weiß es.

Braver Andreas Hügel In seinem Vortrag ging Markus Lommer auch auf den ersten evangelischen Prediger Ambergs ein, Andreas Hügel. Dabei beleuchtete der Sulzbach-Rosenberger Stadtheimatpfleger "einmal nicht die Star-Seite" als Initiator der Reformation in der Stadt, sondern einige kritische Aspekte. So sei die Empfehlung Hügels im Antwortschreiben von Martin Luther und Philipp Melanchton an den Amberger Magistrat nur verhalten gewesen. Als Hügel bei seinem ersten Auftritt in Amberg dann einen Chorrock nach katholischem Ritus trug, sei dies sofort als großer Fauxpas aufgefallen. Zudem sei der junge, leise sprechende Prediger "wohl etwas zu brav gewesen für die kritische Situation in Amberg", bilanzierte der Theologe. Schließlich habe der Druck des Stadtpfarrers Helbling und der ortsansässigen Franziskanermönche Hügel bereits im Herbst des Jahres seiner Einsetzung 1533 wieder von seinem Posten verdrängt.



Trotz der vielen Konflikte der damaligen Zeit: Markus Lommer wünschte allen Anwesenden "diesen 31. Oktober 2017 mit dem Willen zu einheitlicher Glaubensbemühung zu begehen". An diesen Tag findet auch die Vortragsreihe zum Reformationsjahr ihren Abschluss. Im Großen Rathaussaal analysieren die Archivare Johannes Laschinger und Jörg Fischer die Briefe des Amberger Rats an den Reformator aus Wittenberg. Beginn ist am Dienstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr. (inl)

Amberg. (inl) Sein Vortrag "Amberg als (ein?) Sonderfall? Ein Vergleich mit der Entwicklung in Sulzbach" füllte alle Plätze im Gemeindehaus der Erlöserkirche. Es war die vorletzte Veranstaltung der Vortragsreihe "Wer über sich haut, dem fallen die Späne in die Augen" anlässlich des Reformationsjahres, organisiert vom Stadtarchiv, den evangelischen Gemeinden Ambergs sowie der Regionalgruppe des Historischen Vereins.Wann genau die Ideen Luthers ab 1517 in den beiden Städten ankamen, lasse sich nicht exakt bestimmen, führte der ehrenamtliche Stadtheimatpfleger von Sulzbach Rosenberg aus. Spätestens als die katholischen Priester ab 1521 die Androhung des Kirchenbannes für Luther verlesen mussten, sei die Causa Lutheri in der Region bekannt gewesen. Für Amberg zeigten sich handfeste Nachweise in den Quellen ab 1524. So seien hier ein Rückgang der Spenden in den Kirchen und das Verbot lutherischer Schriften durch den kurfürstlichen Statthalter erste Indizien für die Wirkung der Reformation.Bedeutend danach sei der Amberger Stipendiat Sebastian Fröschel gewesen. Nachdem sich dieser 1522 im engeren Umfeld Luthers aufgehalten habe, besuchte dieser 1533 seine Heimatstadt und verbreitete dort als "persönliche Brücke ins Zentrum der Reformation" die Gedanken Luthers. Lommer bezeichnete die folgenden fünf Jahre als "erste Kernphase besonderer reformatorischer Dynamik in Amberg". An dessen Ende schrieb der Stadtmagistrat sogar Luther persönlich wegen der Entsendung eines evangelischen Predigers. Zusammen mit Philipp Melanchton empfahl dieser den jungen Andreas Hügel, der zum 1. Februar 1539 seine Stelle als Prediger in der Spitalkirche antrat.Zwar habe dieser seinen Posten vor allem auf Druck von Stadtpfarrer Georg Helbling aus der Georgskirche nach weniger als einem Jahr wieder räumen müssen. Dennoch: "Die definitive Einführung der neuen Lehre erfolgte vor allem im Jahrzehnt von 1544 bis 1553." Beispielsweise sei seit Mitte August 1545 die Martinskirche für den protestantischen Gottesdienst genutzt worden. Aufgrund der selbstbewussten Hinwendung des Stadtrates an Luther und der "relativen Passivität des Pfalzgrafen" sei die Bewegung in Amberg als Ratsreformation zu bezeichnen.Anders als in Sulzbach: Hier habe sich eine Fürstenreformation abgespielt. Auch dort gab es die ersten Belege für Luthers Wirken ab 1524, als die Stadt einen Schriftverkehr mit Neuburg an der Donau begann, dem Sitz der kurfürstlichen Regierung. Den Reformbewegungen begegnete der Stadtmagistrat "nichts ohne oder gar gegen den Fürsten unternehmend". Unter der Oberfläche brodelte es jedoch. Anhänger Luthers seien teilweise gar aktenkundig gewesen.Auf der anderen Seite zeuge die Verstrickung der Pfarrei Sulzbach "in einen angeblichen Hostienmissbrauch-Skandal eines Schlichter Kaplans" von einer angespannten Lage und einer "übersteigerten Frömmigkeitspflege" auf Seite der Katholiken. Dennoch setzte sich die Lehre Luthers auch dort durch: "Das Sulzbacher Konformgehen von Stadtregiment und Landesherr kulminierte dann 1542/43, als der dortige Rat die reformatorische Wende seines Fürsten mitvollzog", resümierte Lommer, der auch Hochschulseelsorger an der OTH Amberg-Weiden ist. Danach sei die Stadt, anders als Amberg, bis zur Gegenreformation 1627 stets protestantischen Glaubens gewesen.