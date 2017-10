Zwischen realen Pflanzen und Blumengestecken hängen die Werke des pensionierten Arztes. Die vom Realismus geprägte Ausstellung im Geschäft "Blumig" ist nicht nur etwas für das Auge. Die Nase profitiert auch, vom Geruch.

Lange ist es her, seit Dr. Octavian Magazin den dritten Preis bei einem Kunstwettbewerb der Region Banat in Rumänien gewonnen hat. Damals war er in der 9. Klasse und Malerei seine Leidenschaft. Gerne hätte er Kunst studiert. "Aber die nächste Akademie war 600 Kilometer entfernt, und meine Eltern wollten ihr einziges Kind nicht so weit fortschicken." Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich der Medizin zu widmen.Seit 30 Jahren lebt der 76-Jährige mit seiner Frau in Amberg. Seit der Pensionierung hat er sich ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet. Er malt alles im Stil des Realismus: Aquarell auf Papier, Acryl und Öl auf Leinwand. Nur mit den technischen Details nimmt er es nicht so genau: "Wer braucht denn schon ein Passepartout? Dafür habe ich keine Geduld, keine Zeit. Ich will malen!" Verständlich. Schließlich hat er lange auf sein Hobby verzichten müssen.Am liebsten malt er Tiere, vor allem, wenn sie in ihrem Element sind. Es ist zwar kein vergleichbarer Feldhase von Albrecht Dürer dabei, aber sein Papagei strotzt vor Stolz. Seine Landschaftsmalerei hingegen lässt die Grenze zwischen Realismus und Impressionismus verschwimmen. Nur an Porträts hat sich der ehemalige Arzt noch nicht gewagt. "Kommt aber noch", sagt er gelassen.Jetzt schmücken seine käuflichen Werke aus den vergangenen zehn Jahren das Geschäft von Georg Hausmann in Karmensölden. Obst-Stillleben in Aquarell und mit Öl gemalte Hibiskusblüten, Trauben und Wein oder ein Frosch auf einem Fliegenpilz. "Das ist doch eine tolle Idee: Realistisches mit Realismus verbinden", sagt Hausmann, der schon oft Vernissagen in seinem Laden hatte.Bis Ende Oktober, immer samstags von 9 bis 12 Uhr und montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, können die Bilder bestaunt werden.