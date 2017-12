Noch sind es einige Tage bis Weihnachten. Und bis es soweit ist, sind "D'Raith-Schwestern und da Blaimer" mit ihrem Programm "Altbayrischer Advent" unterwegs. Am Mittwoch, 13. Dezember, sind sie damit zu Gast im ACC Amberg, am Freitag, 15. Dezember, in der Fichtelgebirgshalle Wunsiedel und am Samstag, 23. Dezember, in der Max-Reger-Halle in Weiden, Beginn jeweils 20 Uhr. Die Kulturredaktion hat sich mit Tanja Blaimer, einer der beiden Raith-Schwestern, im Vorfeld über Musik im Advent und das Feiern von Weihnachten unterhalten.

"Altbayrischer Advent" sieht auf der Bühne fast so aus wie Weihnachten bei uns zu Hause. Wir singen Oberpfälzer Lieder und Arien, die wir an Weihnachten schon immer im engen Familienkreis gesungen haben. Natürlich spielen wir auch Stubenmusikstücke mit Hackbrett und Steyrischer. "Da Blaimer" hat sich von unserer Mama die schönsten Geschichten aufgeschrieben, die sie an Weihnachten immer erzählt, und er liest die, mit Geräuschen unterlegt, wirklich fantastisch vor. Da sind neben den besinnlichen Geschichten natürlich auch ganz lustige dabei. Zu den Liedern und Geschichten sieht man auf einer großen Leinwand hinter uns passende Projektionen von Fotos, die wir bei uns in der Gegend gemacht haben.Es gibt wunderbare Weihnachtslieder in allen Sprachen. Wir finden nur, dass man zu wenige bayerische Weihnachtslieder in Bayern hört. Wenn ich da so an meinen letzten Christkindlmarktbesuch denke ... Das Programm ist ja letztendlich auf die Bühne gekommen, weil unser Papa an Weihnachten ganz frustriert erfolglos im Radio nach einem bayerischen Sender gesucht hat, der bayerische Weihnachtsmusik spielt. Nächstes Jahr bringen wir eine neue Weihnachts-CD mit allen Stücken heraus, die wir jetzt im Programm haben. Das Radio könnte die dann spielen ...Wir haben ja neben dem Adventsprogramm auch noch das "staad und b'sinnliche" Volksmusikprogramm "Wissts wou mei Hoamat is", mit dem wir nächstes Jahr eine Burgentour durch Bayern machen. Das ist ähnlich aufgebaut wie das Adventsprogramm, nur geht es da thematisch durch alle Jahreszeiten. In unserem bayerischen Liedermacherprogramm "Hart aber Herzlich" mit dem wir das ganze Jahr mit Band unterwegs sind, haben wir aber auch viele Balladen drin, nur bei den Rocknummern geht "da Blaimer" an der Rockgitarre natürlich ab wie ein Zapferl. Vergleichen kann man die Programme nicht, "Hart aber Herzlich" sind lauter selbst geschriebene Lieder, die uns sehr am Herzen liegen, "Altbayrischer Advent" und auch "Wissts wou mei Hoamat is" sind reine Volksmusikprogramme mit alten bayerischen Volksliedern, die uns auch sehr am Herzen liegen. Da geht es auch drum die wunderschönen Lieder für die junge Generation attraktiv zu machen. Deshalb präsentieren wir sie ja mit den beiden Volksmusikprogrammen so aufwendig.Weihnachten sind wir immer alle zusammen bei unserer Mama. Den Rest weiß man, wenn man auf unserem Adventskonzert war - nur dass wir mit unserem Publikum nach dem Auftritt nicht "Mensch ärgere Dich nicht" spielen.