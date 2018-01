"Wiener G'schichten" erzählte die Donau-Philharmonie Wien beim Neujahrskonzert in Amberg. Dem Ensemble gelang ein effektvoller musikalischer Einstieg ins neue Jahr mit Überraschungen.

Stimmen mit Qualität

Mal kein Radetzki-Marsch

Wenn die Stadt Amberg zum Neujahrskonzert einlädt, dann ist das ACC ausverkauft. So war es auch heuer wieder, als zum wiederholten Mal die Donau-Philharmonie Wien zu Gast war und mit "Wiener G'schichten" ein breitgefächertes Programm von Suppé, Strauss, Lehar und anderen "Wiener Komponisten" im Repertoire hatte.Dirigent Manfred Müssauer hatte auch anderen, weniger bekannten oder sogar verschollenen Werken Raum in diesem Programm gegeben. Dabei galt es für ihn wohl, zu improvisieren. Weil der eigentlich angekündigte Bariton Marco di Sapia ein falsches Datum für das Amberger Konzert im Kalender hatte, musste kurzfristig umdisponiert werden. Für ihn konnte der Bassbariton Noé Colín Arvizu, gebürtiger Mexikaner und seit vielen Jahren in Wien lebend, verpflichtet werden. Und weil die ebenfalls im Programm angekündigte Sopranistin Heidi Manser mit Colin noch nie gesungen hat, kam statt ihrer die Sopranistin Astrik Khanamiryan nach Amberg. Für den Veranstalter nur schade, dass er davon erst während der Aufführung erfuhr. Auch andere Unebenheiten musste er zusammenführen. So war deutlich zu hören, dass das Orchester nicht optimal homogen zusammengestellt war. Neben ausgesprochen guten Holzbläsern (Hörner, Flöten) hörte man eine durchwegs rustikal blasende, auch rhythmisch und im Ton anfällige Trompete (Flügelhorn) und bei den Streichern sind sieben erste Geigen eben doch etwas wenig.Doch Müssauer machte daraus das Beste. Mit Schwung und Feuer erklang die "Leichte Kavallerie" von Suppé, und der Dirigent führte mit einer interessanten Moderation durch den Abend. Sehr klar und ohne Beschönigung stellte er einen Bezug zur gegenwärtigen politischen Situation dar: Flüchtlings-Problematik, Wohnsituation, Religion - all dies gab es eben auch schon zur Zeit der "Wiener G'schichten".Humorvolle Anekdoten rund um die Komponisten und ihre Werke würzten seine Erläuterungen zusätzlich. Musikalisches Gerüst war zunächst ein nahezu unbekannter früher Walzer von Johann Strauss, nämlich die "Zeitgeister". Auch Mozart hatte man dabei. Sein Karikatur-Lied "Ich möchte gern der Kaiser sein" wurde von Colins mit Hingabe gesungen. Josef Strauß mit der Jockey-Polka wurde vorgestellt, im "Vilja"_Lied von Lehar zeigte die Sopranistin ihre souveräne Höhe und im "Wiener Blut" von Strauß vereinten sich beide Singenden zum Duett. Im zweiten Teil durften dann die Sängerin und der Bass-Bariton überzeugend präsentieren, mit welchen stimmlichen und darstellerischen Qualitäten sie ausgestattet sind. Einfach großartig war Colin bei der "Verleumdungs"-Arie aus Rossinis "Barbier von Sevilla" mit seinem schwarzen Bass und seiner mimischen Darstellung und Astrik Khanamiryan war eine Adele in Strauß "Fledermaus", wie man sie sich nur wünschen kann, soubrettenhaft kokett, leicht in der Stimmführung und mit strahlendem hohen Schlusston.Der riesige Beifall für beide Darbietungen war vollauf verdient, und bei "Schön ist die Welt" von Lehar waren beide erneut in großer Form. Das Orchester zeigte mit großen Klängen, auch mit unisono-geführten sehr schönen Streicherklängen und integrierten Soli der Flöten und Klarinetten bei Werken von Helmesberger, Josef und Johann Strauß, welch musikalischen Reiz auch die weniger bekannten Werke dieser Komponisten haben. Und der fetzige Schluss: Mal nicht der übliche Radetzki-Marsch, sondern ein ebenso mitreißender, das Publikum zum Klatschen animierender Marsch von Karl Komzak.