Nach dem überragenden Erfolg des viel beachteten Weltmusik-Projekts "Sound of Islands - Best of Classics" des Komödianten und Komponisten Willy Astor, dürfen sich die Zuschauer nun auf eine Fortsetzung freuen. Termin ist am Donnerstag, 4. Januar, um 20 Uhr im ACC in Amberg. Zusammen mit musikalischen Wegbegleitern wird Willy Astor nicht nur die besten Songs des mittlerweile aus fünf Alben bestehenden instrumentalen Programms spielen, sondern auch durch ein Ensemble des Bayerischen Rundfunkorchesters genial ergänzt. Ob Bossa-Nova oder Tango, ob afrikanische Einflüsse oder bayrische Volksmusik - gerade die stilistische Vielfalt der Astor'schen Kompositionen ziehen die Zuhörer schon seit über zehn Jahren in den Bann. Die stets gewohnt humorvollen Moderationen von Willy Astor runden diesen Abend perfekt ab. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.