Vier Bands ziemlich unterschiedlicher Couleur an einem Abend - wie kommt's? Connected - also verbunden - sind die Gruppen durch den Gitarristen Martin Gruber, der im Laufe seines Musikerdaseins in eben jenen Bands gelandet ist. Der Gedanke, mit allen an einem Abend aufzutreten, stand schon länger auf der To-do-Liste des Musikers. Zusammen mit dem Kulturwerk im Musikomm an der Fleurystraße wird das Ganze am Samstag, 16. Dezember, jetzt zu einem besonderen Konzert.

"Als Gitarrist in mittlerweile vier Bands habe ich mir gedacht, die müssten alle mal zusammen auf eine Bühne", sagt Martin Gruber über den Abend, der unter dem Motto "One Night Connected" steht. Mit dabei sind Bourbon, Der Ernst des Lebens, Praekers und das Electrified Groove Orchestra. Special Guest bei Der Ernst des Lebens ist Helmut Spörl, der für drei Nummern mit auf der Bühne steht. Auch Bourbon holt sich für zwei Songs Verstärkung: Mit Diana Laden und Oli Allwardt wird der Background-Chor richtig groß. Einlass ist am Samstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf (Karten zum Preis ab zwölf Euro) läuft über die Webseite des Musikomm und unter www. NT-Ticket.de. An der Abendkasse sind 15 Euro zu zahlen. Es gibt Häppchen, die separat gezahlt werden müssen.19.30 Uhr: PraekersDie Band um Manne Praeker (Spliff/Nina-Hagen-Band) spielt nach dem Tod des Musikers 2012 mit einem Akustik-Setup weiterhin Stücke von Manne und andere Songs - es wäre einfach zu schade gewesen, das nicht zu tun. Diana Laden(Vocals), Oli Allwardt (Vocals), Martin Gruber (Guitar & Vocals), Tobi Stöcklmeier (Bass) und Georg Fruth (Drums).20.30 Uhr: Electrified Groove OrchestraElectro Progrock - treibende Grooves und ausgefeilte instrumentale Leckerbissen. In der Region eher selten zu hören - hier gibt's mal frischen Wind. Andi Gruber (Keyboards), Martin Gruber (Guitar & Groove Box), Axel Stieber (Guitar & Bass).21.30 Uhr: Ernst des LebensMundart-Rock'n'Roll, Bavaricana. Gitarrenlastiger Rock'n'Roll mit einem Augenzwinkern. In der Region fast schon Kult. Hans Ernst (Vocals & Guitar), Martin Gruber (Guitar), Jeff Fichtner (Guitar & Vocals), Werner Wisgickl (Bass), Hubert Stepper (Drums), Helmut Spörl (Guitar).22.30 Uhr: BourbonAmberger Urgestein - Powerrock mit Ausflügen in Rock-Historie. Für diesen Abend werden ein paar frische, eigene Stücke und einige ausgesuchte Rock-Klassiker ausgepackt. Vielleicht auch mit Gästen der anderen Bands, wer weiß? Josef Schatz (Vocals), Andi Gruber (Keyboards & Vocals), Martin Gruber (Guitar), Adi Wirth (Bass), Tom Thoma (Drums).