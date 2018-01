Zurück versetzt in die Musik der Vierziger wippen am Samstagabend im Stadttheater nicht nur die Füße der älteren Konzertbesucher. Mit dem aktuellen Programm "Jukebox Saturday Night" gelingt es dem Niederländer Wil Salden mit seinem Glenn-Miller-Orchestra vom ersten Ton an die Zuhörer auf ihren Sitzen zu fesseln.

Gerne schließt dabei der eine oder andere die Augen um in seiner Fantasie Paare mit Petticoats und Schmalztolle herumwirbeln zu sehen. "Die Jukebox war damals wichtig für die jungen Leute", erzählt der Leiter, der seit 33 Jahren und "statistisch 4780 errechneten Auftritten" durch Europa tourt. Mit bekannten Jazzklassikern lässt Salden die alten Zeiten aufleben. Seine Besetzung besteht aus je vier Trompetern und Posaunisten, fünf Herren am Saxofon, einem Schlagzeuger und Bassisten und einer Sängerin - an diesem Abend Ellen Bliek. Jeder Musiker ist ein fabelhafter Solist, kommt abwechselnd nach vorne ans Mikrofon und wird begeistert mit Szenenapplaus belohnt. Mit Witz und Charme spielt sich das sympathische Ensemble durch einen Bruchteil des Repertoires ihres berühmten Namensgeber.Salden erklärt, dass es nur eine Komposition von Glen Miller gibt ("Moonlight Serenade"), ansonsten sämtliche Stücke unter anderem von Cole Porter, George Gershwin oder Tschaikowsky in seinem typischen Sound arrangiert wurden. Der Orchesterleiter singt Frank Sinatra, Ellen Bliek lässt in einer Hommage Ella Fitzgerald auferstehen und drei weitere Bläser sind auch stimmlich und nicht nur auf ihren Instrumenten virtuos. Schließlich steigern sie beim "Chattanooga choo choo" mit schauspielerischem Talent ihr Programm. Daher ist es kein Wunder, dass sie ohne Zugabe nicht von der Bühne dürfen.