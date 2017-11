Als der Fall Gurlitt durch die Presse ging, gab es nicht nur in der Kunstszene überraschte Reaktionen. Viele Menschen fragten sich, wie konnte dieser Mann so völlig abgeschieden von der Gesellschaft leben und vor allem: Wer war dieser Cornelius Gurlitt?

Tiefer Blick in die Seele

Nebenrollen gehen unter

Diese Frage stellt sich auch Ronal Harwood und versucht die Wahrheit - oder wenigstens einen Teil davon - in seinem Stück "Entartete Kunst" zu ergründen. Dies gelingt ihm allerdings nur teilweise, denn auch nach vielen Vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft bleibt das Bild von Gurlitt schemenhaft. War er ein seniler alter Mann, der von den Erinnerungen an seine früheren erotischen Eskapaden zehrt, der sich mit über Tausend Bildern - darunter hochkarätige Meisterwerke der Moderne - in seine Wohnung zurückgezogen um seinen Besitz zu genießen oder bewies er mangelnde Zurechnungsfähigkeit indem er die Bilder als Familienangehörige betrachtete und gar mit ihnen redete?Eine Annäherung an Cornelius Gurlitt kann nur annähernd die Psyche dieses Mannes ergründen. Tief eingedrungen in das Seelenleben des Kunstsammlers ist Udo Samel. Der großartige Schauspieler erfüllt diese Rolle mit viel Feingefühl für das Gefühlsleben seiner Figur. Er verkörpert einen einsamen älteren Herrn, der sich mit infantilem Vergnügen seiner Modelleisenbahn widmet und der im Gespräch mit dem weiblichen Geschlechts fast zwanghaft in einen zotigen, höchst unmoralischen Ton verfällt. Inwieweit diese Charakterisierung den Vernehmungsprotokollen zu entnehmen waren oder der Fantasie des Autors entsprungen sind, muss der Zuschauer am Mittwochabend im Amberger Stadttheater selbst herausfinden. Und das ist keine leichte Aufgabe, denn Dank Samels Schauspielkunst steht da eine vielschichtige Person auf der Bühne, die, höchst facettenreich dargestellt, sich trotzdem einer eindeutigen Beurteilung entzieht.Das ist auch ein kleines Problem für die Nebendarsteller. Obwohl Regisseur Torsten Fischer die kleineren Rollen mit durchaus gestandenen Theaterprofis besetzt, kreisen diese nur als Planeten um das Zentralgestirn Udo Samel. Damit soll ihre Leistung keines Fall unterbewertet sein. Boris Aljinovic als Staatsanwalt Karl Friedrich und Anika Mauer als dessen Mitarbeiterin besitzen ausreichend Bühnenerfahrung, ebenso wie Ralph Morgenstern als Kunsthändler Andras Weisz, um sich selbst ins richtige Licht zu setzen. Aber dennoch bleibt ihnen manches Mal nur die Rolle des Stichwortgebers für einen alles überragenden Hauptdarsteller, der voll auf der Klaviatur der menschlichen Regungen spielt. Von der Arroganz eines Erben des einst einflussreichen Kunsthändlers, der sich - als Halbjude - mit den Nationalsozialisten eingelassen hat und dabei in die schizophrene Situation hineinschlitterte, Täter und Opfer in einer Person zu sein, bis hin zum weinerlichen, ja kindischen Jammerer, der mit ansehen muss, wie ihm seine Sammlung - die für ihn wie eine Familie war, aber überwiegend aus Raubkunst bestand - weggenommen wurde.Das ist ein tief verletzender Hieb auf die Seele des Kunstliebhabers. "Das ist ein zweiter Holocaust" entringt sich verzweifelt der Brust eines Protagonisten, der der Welt abhanden gekommen ist, den aber auch die Welt nicht mehr verstand. Daran kann auch die phänomenale Darstellung durch Udo Samel nichts mehr ändern.