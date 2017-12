Erwin Pelzig gastiert in Amberg

Sein neues Kabarettprogramm "Weg von hier" präsentiert Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig am Mittwoch, 10. Januar, um 20 Uhr im ACC. Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Daneben verfasste er das Theaterstück "Alkaid", das ab 2010 erfolgreich am Münchner Residenztheater aufgeführt wurde. 2007 lief der erste Film mit Erwin Pelzig in den deutschen Kinos: "Vorne ist verdammt weit weg."

Von 1998 bis 2015 war er bei ARD und ZDF mit seiner satirischen Talkshow "Pelzig hält sich" zu sehen. Gemeinsam mit Urban Priol gab er bis 2013 den Gastgeber in der ZDF-Kabarettsendung "Neues aus der Anstalt". Er erhielt unter anderem den bayerischen Fernsehpreis, den deutschen Kleinkunstpreis sowie den deutschen Comedypreis. Aber am liebsten stand und steht er auf der Bühne, und das gibt er auch zum Besten Karten für Frank-Markus Barwassers Auftritt im ACC sind im Vorverkauf bei der Amberger Zeitung (306-230) erhältlich.