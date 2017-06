Sie wertet Wetter- und Klimabeschreibungen aus, die in alten Klosteraufzeichnungen überliefert wurden: Darüber spricht Dr. Marianne Rolshoven, Akademische Direktorin an der Katholischen Universität Eichstätt, in einem Vortrag in der Provinzialbibliothek Amberg am Donnerstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr im Barocksaal (Eintritt ist frei). Der Vortrag läuft in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Amberg-Sulzbach.

Die Expertin interessiert sich besonders für das Zusammenspiel zwischen Natur und Kultur, vor allem im Umkreis der alten Klöster. Anhand der dort gesammelten Aufzeichnungen lassen sich Veränderungen des Klimas in vergangenen Jahrhunderten zurückverfolgen. Bei ihrem Vortrag in Amberg lässt die Wissenschaftlerin die interessierte Öffentlichkeit an ihren Erkenntnissen teilhaben.Sie geht dabei auch auf eine Rarität besonderer Art aus dem Kloster Ensdorf ein: In der Provinzialbibliothek Amberg, deren Altbestand im Kern die Bücher aus den Oberpfälzer Klosterbibliotheken bilden, haben sich drei Sammelbände von Kalendern aus den Jahren 1740 bis 1800 erhalten, die tägliche Wetteraufzeichnungen aus der Hand eines Benediktinerpaters aufweisen. Akribisch dokumentiert er das Wetter in Ensdorf ("nachts Mondlicht, weichwindig mit Sonnenblikken, ...") bis er 1799 im Wort abbricht. Rolshoven geht es nicht nur um forschende Aufarbeitung solcher Notizen, sondern auch um deren Anwendung: Von den alten Klöstern könne man den Wert von Stabilität und Elastizität lernen und für das eigene Leben umsetzen.