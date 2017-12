"Hinter dir ist ein Affe!", schreit eine helle Stimme aus dem Publikum mitten in die Stille im ACC. Die Warnung kommt für Mogli allerdings zu spät. Die Affen entführen das Menschenkind tief in den Dschungel, wo es vor Wölfen, Bären, Panthern, Schlangen und Tigern nur so wimmelt.

Mut und Freundschaft

Buntes Treiben

Mittendrin im "Dschungelbuch", angelehnt an das Original von Rudyard Kipling. Ein tierischer Stoff, aus dem wilde Abenteuerträume und schöne Kinder-Musicals sind. Findelkind Mogli, das bei einem Wolfsrudel aufwächst und seine tierischen Freunde, den behäbigen Bär Balu und den schwarzen Panther Baghira, stets um sich weiß, muss erkennen, dass er eben kein Tier, sondern ein Mensch ist. Natürlich sind auch die geheimnisvolle Schlange Kaa sowie Moglis gefährlicher Widersacher, der Tiger Shir Khan, und besagte Affen mit von der Partie und schon kann die witzige, gekonnte, aber auch mitreißende Jagd über die Urwald-Bühne beginnen.Mit dem Theater "Liberi" nehmen sich Profis der turbulenten Dschungel-Action an. Das Ensemble des Bochumer Familientheaters erschafft mit nur sechs sing- und spielfreudigen Schauspielern, einem wandelbaren Bühnenbild, stimmungsvollen, perfekt abgestimmten Licht- und Sound-Elementen und poppig-lustigen Liedern eine rundum gelungene Version des Kinderklassikers. Die fein herausgearbeiteten Charaktere sollen nicht einfach nur Spaß machen (besonders Balu als dicklich-bequemer Bär), sondern auch vermitteln, dass Mut, Freundschaft, Verantwortung, aber auch innere Zerrissenheit und Angst dazu gehören, wenn man immer mehr seinen eigenen Weg gehen will."Bei Dschungelbuch wollte ich die Entwicklung vom Kleinkind zum etwas größeren Kind zeigen. In der Realität der Kinder entspricht das dem Schritt von der Kita in die Schule", erklärt Liberi-Regisseur und Autor Helge Fedder. Sie müssten sich auf neue Gegebenheiten einstellen, genauso wie Mogli. Er tobt mit Balu dem Bär ausgelassen über die Kulissen, begegnet aber auch zum ersten Mal einem Menschen und gerät am Schluss sogar in einen kleinen Showdown mit Shir Khan.Passenderweise sind die eigens für dieses Musical komponierten Lieder genauso wenig aus der "Probier's mal mit Gemütlichkeit"-Ecke, sondern besitzen neben absolutem Ohrwurmcharakter auch eine ausreichend große Prise Tiefgang ("Also los, und glaub an die Freundschaft, denn deine Freunde, die helfen dir").Trotzdem muss es auch Songs wie "Banana" geben, bei denen das Publikum zum Mitmachen und -blödeln aufgefordert ist. Denn schließlich soll es ja eine Inszenierung für Kinder sein. Da gehören lockere Sprüche ("Shir Khan, der alte Streifenteufel"), bunte Kostüme und leicht übertriebenes Schauspiel wie bei den durchgeknallten Geiern einfach dazu und lassen junge und jung gebliebene Zuschauer einfach besser abtauchen in die dargestellte Geschichte. So weit, dass die helle Kinderstimme Mogli einfach warnen muss, weil da plötzlich die Affen hinter ihm auftauchen. So geht gutes Kindertheater.