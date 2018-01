Fasching

Reuth bei ErbendorfSänger- und Musikantenfasching: Zoiglstube "Rechensimer" (im OT Röthenbach), Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr; Masken erwünscht; Sketche und Lieder. Weitere Infos: (09682) 586.WaldthurnFeuerwehrfasching: "Wirtsheiner" (in Spielberg), Spielberg 2; Freitag, 26. Januar, 20 Uhr. Unterhaltung, Spaß und Live-Musik. Eintritt: 2 Euro.Freizeit & FamilieWeidenVorlesestunde: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 25. Januar, 16 bis 17 Uhr. Geschichten von Jakob und Conni.FührungenFalkenbergBurg Falkenberg: Burg 1; Sonntag, 28. Januar. Burgführungen mit Besuch des Museums jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr.Tirschenreuth"Peterchens Mondfahrt" - Kinderprogramm - Vortrag und Beobachtung: Gerhard-Franz-Volkssternwarte, Freitag, 26. Januar, 20 Uhr.Kino & FilmAmbergTosca (Puccini): Cineplex, Regensburger Straße 1; Samstag, 27. Januar, 19 Uhr. Live-Übertragung aus der MET-Opera in New York, Karten auf www.cineplex.de/amberg. VorträgeFensterbach"Künstliche Besamung bei Pferden": Hotel-Gasthof Wolfringmühle, Freitag, 26. Januar, 20 Uhr. Vortrag von Tierärztin Dr. Annemarie Kraus aus Schwarzhofen. Eintritt frei.WaldsassenStiftländer im Ausland erzählen: Gästehaus St. Joseph, Waldsassen; St. Maurus-Saal ; Freitag, 26. Januar, 19.30 bis 21 Uhr. Theresa und Eva Pöllinger erzählen von ihren Auslandsaufenthalten in Neuseeland/Südostasien bzw. Tansania/Südafrika. Über ein Jahr haben sie dort gearbeitet - und viel erlebt. Eintritt: frei.Einführung in die Regensburger Sonntagsbibel (RSB): Katholisches Jugendheim; Mittwoch, 31. Januar, 18.30 Uhr. Referent Wolfgang Stöckl, Projektleiter der RSB, erläutert Entstehung, Eintritt frei. Infos: (09631) 30 04 00 und www.keb-tirschenreuth.de. WeidenEhevertrag - für gute und schlechte Zeiten: Kanzleiräume Dr. Bardenheuer & Schütz, Erhardstraße 10; Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr.Vortrag von Dr. Christiane Bardenheuer, Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin, sowie Dr. Claudia Greipl, Notarin. Rechtliche und finanzielle Aspekte, Hinweise und Anregungen. Infos: (0961) 41 95 15.Live MusikAmbergDuo Esperanza: Café Schön Kilian, Sonntag, 18. März, 11 bis 13.30 Uhr. Der gebürtige Spanier Carlos Lopez, Gitarre/Gesang und Leif Wiesmeth, Klavier, interpretieren spanische und südamerikanische Klassiker, sowie Eigenkompositionen im flamenco-pop-style. Telefon: (09621) 308404.Blues/Jazz/RockAmbergAustria 7: Club Lavida, Georgenstraße 54; Samstag, 27. Januar, 19 Uhr.WeidenBag Rats: "Parapluie", Hinter der Bahn 9b; Freitag, 26. Januar, 20 Uhr. Rock-, Funk- & Soul-Covers."Whiskey Foundation": "Salute-Club", Weingasse 5; Samstag, 27. Januar, 21 Uhr.Mischung aus Rock, Blues und psychedelischer Musik. Vorband: "Strayin Sparrows" (20 Uhr). Abendkasse: 15 Euro.Klassische KonzerteAmbergHarmonic Brass: Paulanerkirche, Paulanergasse 12; Sonntag, 28. Januar, 19 Uhr. "Delicatessen": beim Konzert der Münchner Bläser-Formation geht es um musikalische Köstlichkeiten. Karten: NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf nt-ticket.de.WaldthurnGregorianik-Schola: Kirche St. Jakobus (Lennesrieth), Lennesrieth 22; Sonntag, 28. Januar, 17 Uhr. Kyriale Nr. 17 im Rahmen einer heiligen Messe im klassischen römischen Ritus.SchlagerAmmerthalLive-Band 5plus: Landgasthof Erras, Ammerthaler Straße 2; Samstag, 27. Januar, 20 Uhr. Faschingstanz; Tanzmusik aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Telefon (09621) 1 52 33.Volksmusik & FolkWeidenWeißwurstfrühstück mit Volksmusik: Maria-Seltmann-Haus; Donnerstag, 25. Januar, 10.30 bis 12 Uhr. Klangbrettgruppe des Maria-Seltmann-Hauses.NachtschwärmerMitterteichLet's groove: The Living Gallery, Bachstraße 11; Freitag, 26. Januar. Frei tanzen. Jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Infos: (09631) 7 98 09 67.Kleinkunst/ComedyOberviechtachHubert Treml und Franz Schuier: Kulturzentrum in der Marktmühle; Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr."Ein lustiger Abend ganz ohne Gaudi". Telefon: (09671) 646611.SchauspielWeidenDie Leiden des jungen Werther: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Samstag, 27. Januar, 20 Uhr. Schauspiel nach dem Briefroman von J.W. v. Goethe, in einer Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz.Der junge Werther ist unsterblich in die älteste Tochter eines verwitweten Amtsmannes verliebt. Leider ist seine Angebetete Lotte schon an den kreuzbraven Albert vergeben. In höchster Verzweiflung sieht Werther nur einen Ausweg aus dem Drama.Karten und Termine bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.nt-ticket.de. Informationen zum Stück gibt es auf www.landestheater-ober pfalz.de.