Fiddler's Grenn sind am Samstag zu Gast im Musikomm

Seit über 25 Jahren stehen die Mitglieder der Erlanger Irish-Folk-Band Fiddler's Green nun bereits gemeinsam auf der Bühne. Am Samstag, 18. November, kommen sie im Rahmen ihres "Acoustic Pub-Crawl" ins Musikomm. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets gibt es unter anderem unter nt-ticket.de sowie an den bekannten Vorverkaufs-Stellen.

Bei einem Konzert von Fiddler's Green geht es meist heiß her: Tanzende Fans, laute Gitarrenriffs, schnelle Geigenparts und treibende Schlagzeugrhythmen machen den Irish Speedfolk der Band aus. Dass sie jedoch auch anders können, bewiesen die fünf Jungs bereits zweimal mit ihrer Akustik-Tour. Ganz ohne Strom, nur mit akustischen Instrumenten, schlagen sie beim "Acoustic Pub Crawl" ruhigere Töne an und zeigen erneut, dass sie die Fans mit ungebrochener Spielfreude und grandiosen akustischen Arrangements zu begeistern wissen. Musikalisch bietet sich eine Reise durch die Bandgeschichte - von irischen Traditionals bis zu Eigenkompositionen, von alten bis zu neuen Hits des aktuellen Albums "Devil's Dozen" ist alles dabei. Und bei so manchem Stück drehen Fiddler's Green richtig auf - dann kocht der ganze Saal.