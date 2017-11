Nach einem erfolgreichen Start in die Saison präsentiert "Hin und Weg" nun am Samstag, 11. November, im Musikomm Amberg "Neuseeland - 200 Tage am schönsten Ende der Welt", eine Film- & Fotoreportage von Petra und Gerhard Zwerger-Schoner. Traumstraßen entlang unberührter Küsten, schneebedeckte Gipfel über immergrünem Regenwald, rauchende Vulkane und thermale Wunderwelten, idyllisches Farmland und geschichtsträchtige Orte mit stolzer Maorikultur auf heiligem Land - Neuseelands Schönheit hat unzählige Gesichter. Eine faszinierende und bildgewaltige Reisereportage, voller brillanter Filmszenen, gemischt mit meisterhafter Fotografie. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb