Fotoausstellung Natur Pur eröffnet im Zeughaus

Wunderschöne und teilweise höchst seltene Natur- und Tieraufnahmen aus Nah und Fern zeigen die drei Fotographen Richard Nürnberger, Andreas Kulzer und Georg Birner im Zeughaus des Landratsamtes.

Aus Nah und Fern ist in diesem Zusammenhang gleich doppeldeutig, denn die Aussteller zeigen neben Bildern, die in der Heimat entstanden sind auch Bilder ihrer Fotoreisen, beispielsweise Vogelaufnahmen von der Vogelinsel Texel. Sie zeigen aber auch Makrofotographien von Insekten und seltenen Orchideen und Teleaufnahmen von seltenen Vögeln.Zur Eröffnung der Ausstellung waren neben zahlreichen Fotointeressierten auch die Bürgermeister von Amberg Michael Cerny sowie die der Heimatgemeinden der Fotographen Hans Durst aus Hirschbach und Josef Gilch aus Ebermannsdorf der Einladung der Ausstellungsmacher gefolgt.Nachdem Landrat Richard Reisinger als Hausherr den Dank von Andreas Kulzer für die Überlassung der Räumlichkeiten entgegennahm bedankte er sich seinerseits dafür, dass in den Räumen wieder Farbe und Leben einkehrt. "Er werde die Bilder vermissen, wenn die Ausstellung zu Ende ist." Außerdem bescheinigte er den Dreien eine gute Wahl der Räumlichkeit, da diese im Landratsamt sehr stark frequentiert sei.Richard Nürnberger, ein passionierter Tier- und Naturfotograph aus Achtel in der Gemeinde Hirschbach lies die Besucher wissen, das Naturphotographie immer auch Naturschutz bedeute. eine Vielzahl seiner Bilder entstünden im Umkreis von zwei Kilometern vor seiner Haustür. "Geduld, Ausdauer und warme Kleidung braucht ein Landschaftsfotograph", schloss sich Andreas Kulzer, der wie sein Kollege Georg Birner in Ebermannsdorf wohnt an. Allen drei gemeinsam ist, dass Sie auf jegliche Art der Bildbearbeitung verzichten. Daher rührt auch der Titel der Ausstellung "Natur Pur". Das was in der Ausstellung gezeigt wird haben die drei tatsächlich so fotographiert. "Das Schöne an der Digitalfotographie ist, dass man unzählige Bilder machen kann, von denen eins von tausend nur perfekt ist. Das Schwierige ist, dieses zu finden und die anderen 999 wegzuwerfen,", gab Nürnberger den Besuchern noch mit auf den Weg. Die Ausstellung ist noch bis 28. März im Zeughaus zu besichtigen.