Wer hat nicht schon mal von spannenden Safaris und grandiosen Sonnenuntergängen in der afrikanischen Savanne geträumt? Der Fotograf und Abenteurer Michael Fleck lebt diesen Traum seit den frühen 90er Jahren mit seiner Familie. Von den drei letzten, seiner vielen Reisen ins südliche Afrika berichtet Michael Fleck in seiner neusten Live-Multivision, die am Freitag, 9. März , im Amberger Congress-Centrum und am Samstag, 10. März , in der Max-Reger-Halle in Weiden zu sehen ist. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de, Informationen zum Referenten und zum Vortrag auf www.michael-fleck.de. Bild: Michael Fleck