Ammersricht. Gute Nachrichten in Form von Gospels, Spirituals und modernen Kirchenliedern brachte der Chor Da Capo bei einem Benefizkonzert den Zuhörern in der Evangelischen Auferstehungskirche zu Gehör. Mischa Beha führte durch das Programm und gab informative Hinweise zur Geschichte und den Hintergründen der Lieder.

Ob a cappella gesungen oder mit Instrumentalbegleitung durch Piano und Bass, der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Hirschau brachte unter der Leitung von Friederike Seidel-Kohl die Emotionen in den vorgetragenen Liedern stimmlich ausgezeichnet rüber. Die Spiritual-Texte erzählen vom Leben geschlagener und geschundener Sklaven im Süden der USA vor 200 Jahren. Songs wie "I hear a voice a prayin'" oder "Let my people go" sind Ausdruck von Verzweiflung, aber auch von Freude und Hoffnung, dass sie ähnlich wie das auserwählte Volk Israel im Alten Testament aus der Gefangenschaft fliehen können. Bei "Shout for joy", einem Weihnachtslied, war die Freude über die Geburt Jesu deutlich zu spüren.Aber auch moderne Songs baute der Chor, der seit 30 Jahren besteht, ein. Das "Hallelujah" von Leonhard Cohen war zweifellos ein erster Höhepunkt. Titel wie "This little light of mine" berichten vom kleinen Licht, dass leuchten soll, um Gott Vater die Ehre zu erweisen. Beim Finale durfte natürlich "Oh Happy Day" auf keinen Fall fehlen. Der Gospelsong, der 1969 von den Edwin Hawkins Singers veröffentlicht wurde und dann Weltberühmtheit erlangte, wurde gemäß dem Titel "Oh fröhlicher Tag" mit Begeisterung und tollem Solo vorgetragen. Dafür erhielt der Chor ebenso großen Applaus.