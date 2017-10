Als der letzte Ton der Orgel verklungen war, entstand eine Pause. "Darf man nun im Gotteshaus klatschen oder nicht?", dachten sich wohl die Zuhörer in der Dreifaltigkeitskirche. Doch dann taten sie es und noch dazu anhaltend.

Amberg . (kge) Dass es zu keiner Zugabe kam, lag daran, dass Te Deum unter der Leitung von Christian Farnbauer ein geschlossenes Werk war. Kompositionen von Samuel Scheidt, Marc-Antoine Charpentier, Max Reger und Jean Langlais bildeten die Grundlage des Konzertes.Der Auftakt wurde bildlich von vier Herren und einer Dame singend vom Eingang bis zum Altarraum gehalten. Gregorianisch einstimmig und in lateinischer Sprache dirigierte Farnbauer seine Schola Trinitatis. Als er zu seiner Orgel auf die Empore gewechselt war, zeigte sich der Chor ebenso gut geführt, blieb in seinem Klangbild und in Korrespondenz mit dem mächtigen Instrument. Dieses schöpfte der Kirchenmusiker vollkommen aus, zeigte die unglaubliche Vielfalt der Pfeifen und Register. Bei der Prelude von Charpentier, besser bekannt als Eurovisions-Hymne, ging ein Nicken durch das Publikum, denn das waren bekannte Töne. Anders kam die Hymne D'Action von Langlais daher. Abstrakt, provokant bis zu schräg disharmonisch zeigte sie, dass Kirchenmusik auch anders sein kann. Bei "Großer Gott, wir loben dich" als Schlusslied stimmte die Gemeinde mit ein und konnte sich nach dem zun Teil ungewohnten Orgelpassagen wieder an Bekanntes lehnen. Abwechselnd wurden die zahlreichen Strophen vom Chor, instrumental und besonders schön von der Solistin gesungen. Schon vorher war ihre Stimme stets eine Oktave über den Herren aufgefallen. Aber ganz allein und Raum füllend bekam sie die Beachtung, die ihr zustand.