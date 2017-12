Es sind treue Fans, die zum Auftritt von Brigitte Traeger auf den Weihnachtsmarkt kommen. Sie wissen genau, was sie zu tun haben, als die Sängerin ohne große Vorrede "Leise rieselt der Schnee" anstimmt: Sofort tönt es aus Hunderten Kehlen "still und starr ruht der See".

Die populäre Oberpfälzerin, die seit ihrer Hochzeit 2015 in Speichersdorf lebt, zog am Montag wieder so viel Publikum - vom Schulkind bis zur Oma - an, dass der gesamte Platz zwischen den Buden gefüllt war. Neben Weihnachtsliedern beeindruckten auch Stücke aus Traegers neuer CD "Fatima" die Zuhörer.