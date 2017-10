Heiß, aufregend, mitreißend, pfeffrig - so muss Rock 'n' Roll sein. Mit diesen Zutaten würzen die "Fantastic Pepperboyz" seit 1991 ihre feurigen Shows. Die fünf Größen der Oberpfälzer Musikszene huldigen mit ihrem scharfen Allstar-Projekt dem Rock 'n' Roll, Rhythm & Blues, Hardrock und Soul. Eine einzigartige Auswahl an handverlesenen Songs von Johnny Guitar Watson, Whitesnake, UFO, Herman Brood und vielen anderen Interpreten verleiht den "Pfeffrigen" das besondere Etwas. Am Freitag, 3. November, rocken die Jungs ab 21 Uhr in Amberg im Irish Pub "O'Brian" (Ziegelgasse 19). Als Vorband spielen "The Nasty Royals". Außerdem stellt die Band ihr erstes Album "Sum likez" vor. Karten gibt's bei im Vorverkauf der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb