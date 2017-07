Von Marielouise Scharf

Amberg. Wenn die Kunst vor lauter Leuten beinahe verschwindet, dann spricht das für eine äußerst erfolgreiche Vernissage. So geschehen in der Stadtgalerie Alte Feuerwache. Jede Menge Besucher, darunter viele Künstlerkollegen und Stadtprominenz, drängten sich vor und in den Ausstellungssaal, um die 20 Groß- und Kleinplastiken sowie Wandposter von Hanna Regina Uber und Robert Diem zu bewundern."Position und Wandlung" lautet der Titel der Ausstellung, die bis Sonntag, 3. September, dauert. Unübersehbar Position bezogen haben zuerst einmal die hohen Holzskulpturen, in Haltung und Formgebung schon fast ein Markenzeichen der beiden Künstler. Dazwischen stehen auf Hochpodesten Bronze-Kunstharz-Plastiken. "Du bist", "Das Mädchen mit den Zöpfen", "Wolke" oder "all inclusive" sind die kleinen, fein ausgearbeiteten Kunstwerke überschrieben. Es sind Arbeiten, die neue künstlerische Wege der beiden andeuten. Das durchscheinende Material in Kombination mit Bronze lässt Entdeckungen zu, sperrt ein und öffnet Räume im Blick wie im Denken. Scharfkantig gibt sich der transparente Werkstoff, der mit Einbettungen in Form gegossen ist, der schützend und bewahrend wirkt, aber eben auch Grenzen zieht und faszinierende Ebenen auftut. Faszinierend und ungewöhnlich war auch die Vernissage: keine Experten-Einführungsrede, sondern eine Tanzperformance als "Transformation der figürlichen Bildhauerei in eine andere Sprache", sagte Uber. Als Dolmetscher agierten Posaunist Max Wehner (Essen) sowie die Tänzerinnen Sofie Müller und Cecilé Wolfram (Stuttgart). Mittels Ton, Tuch und Tanz, ergänzt mit flimmernden Performance-Bildern von Uber und Diem, gelang eine Verschmelzung von unterschiedlichen Kunstsparten.Auf eine kurze Einführung musste nicht verzichtet werden. Hanna Regina Uber erläuterte ihre Gedanken zur Kunst, die "alles in Frage stellen darf". Die Arbeiten befassen sich mit den unterschiedlichsten Themen. Uber erinnerte an die erste Einzelausstellung vor 22 Jahren. "Nun sind wir wieder hier mit meist neuen Arbeiten, aber auch mit Arbeiten, die Prozess und Veränderung veranschaulichen." Dies sollen die großformatigen Poster an den Wänden zeigen. Sie sind Hinweis auf die vielen Arbeiten im öffentlichen Raum.Darauf ging auch Bürgermeisterin Brigitte Netta ein. Sie erinnerte an die Bürgerskulptur, die Kunstwanderstationen im Naturpark Hirschwald und viele Brunnen rund um Amberg. Als zentrales Thema nannte sie das "menschliche Sein", das in einer Vielzahl von Skulpturen und Plastiken aus Bronze, Holz und Stein umgesetzt worden ist. Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 11 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Montags ist die Alte Feuerwache geschlossen.