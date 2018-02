Von Johann Frischholz

Amberg . Eine strahlende Fanfare eröffnete den Auftritt der Harmonic Brass in der Paulanerkirche. Dabei ging es diesmal allerdings um rein weltliche Genüsse, denn auf dem Programmzettel - oder besser gesagt: auf der Menükarte - standen musikalische "Delicatessen", ausgewählt und aufs Feinste dargeboten von dem beliebten Bläserquintett, das auch in Amberg immer mehr Anhänger findet. Beleg hierfür war ein komplett ausverkauftes Konzert.Einer Einladung ins Lieblingsrestaurant kam die Werkauswahl gleich. Nach einigen Appetithäppchen, wie einer Ouvertüre aus Georg Philipp Telemanns "Tafelmusik", in der sich Wohlklang mit Temperament und Virtuosität vereinigten, und Erinnerungen an spanischen Rotwein mit dem langsamen Satz aus dem Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo, gab es dann perlenden Champagner - natürlich von Mozart aus der gleichnamigen Arie aus dem "Don Giovanni". Dass das Salzburger Wunderkindl nicht nur von den Mozartkugeln bekannt ist, versteht sich von selbst und wurde mit einem seiner bekanntesten Stücke, der Arie "Der Hölle Rachen" der Königin der Nacht in der Zauberflöte, bewiesen. Im Mittelpunkt des Konzerts standen zwei recht originelle Stücke. Zum einen ein Eintopf, der, als "Ragout francaise" benannt, gar nicht eintönig war. Die Zutaten waren vorzüglich komponiert und ansprechend serviert. Zum anderen das Harmonic-Brass-Menü, in dem jedes der fünf Ensemblemitglieder "sein" Rezept vorstellen und dabei natürlich auch solistisch brillieren konnte.Tubist Manfred Häberlein servierte eine schottische Graupensuppe, bei der Posaune und Horn die typischen Borduntöne der schottischen Highlands intonierten und damit Visionen der rauen Landschaft im Norden der britischen Inseln heraufbeschworen. Das in zweifacher Hinsicht jüngste Harmonic-Brass-Mitglied - sie zählt die wenigsten Lebensjahre und ist auch erst seit kurzem im Ensemble - ist Elisabeth Fessler. Die charmante und hochtalentierte Trompeterin servierte einen pikanten griechischen Salat, marktfrisch und mit vielen (Geschmacks-)Noten. Geschmackliche und emotionale Explosionen versprachen die Tagliatelle mit schwarzen Trüffeln, die Andreas Binder mit seinem Horn beitrug. Thomas Lux war für das Fleischgericht zuständig. Sein argentinisches Filetsteak musste natürlich im Tangorhythmus aufgetragen werden. Hans Zellner, Komponist, Arrangeur und Trompeter in Personalunion, kreierte einen kalorienreichen und zuckersüßen Schokoladenkuchen als Nachtisch. Auf ihrer aktuellen CD mit dem Programm des Abends präsentieren die Musiker übrigens auch eine Rezeptsammlung zum Nachkochen und nochmal genießen. Auch kleinere Zwischenmahlzeiten konnten sich hören lassen. Da war beispielsweise Rossinis Ouvertüre zum "Barbier von Sevilla". Wer sich jetzt fragt, was ein Friseur mit Essen zu tun hat, sollte einen Blick auf die Biografie des Komponisten werfen, der in seiner zweiten Lebenshälfte plötzlich die Tonkunst Tonkunst sein ließ und sich nur noch dem Sammeln und Erfinden von Rezepten - und natürlich auch dem Kochen - widmete.Rhythmisch getrommelt zum würzigen Barbecue wurde auf der "Garden Party". Hier zeigte sich Elisabeth Fessler in Bestform und legte viel Gefühl in ihr Trompetenspiel, das verführerisch und locker leicht daherkam und damit die Ohrwurmqualität des Songs auf die Spitze trieb. Noch einen Ohrwurm gab es als Zugabe. Das neapolitanische Volkslied "Funiculì, Funiculà" ergänzte die Speisekarte noch um ein Fischgericht. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Südlich der Mainlinie kennt man das Lied auch mit einem Text über einen toten Fisch, der im Wasser liegt. Variantenreich wurde das Stück von Manfred Häberlein auf der Tuba in aberwitzigem Tempo interpretiert und mit einem donnernden Applaus belohnt. Das Gastspiel der Harmonic Brass ließ nichts zu wünschen übrig. Es war ein fulminantes Konzert, vorbildlich in seiner Zusammenstellung, mit vielen Höhepunkten und äußerst virtuos dargebracht.