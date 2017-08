Lieder wie "Sound of Silence", "Bridge over Troubled Water" und "Mrs. Robinson" machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo "Graceland" lässt die Musik der großen Meister aus den USA wie der lebendig werden:



"A Tribute to Simon and Garfunkel" heißt es am Samstag, 23. September in Amberger Musikomm. Seit nunmehr zwei Jahren sind die beiden sympathischen Musiker mit Ihrem Programm deutschlandweit erfolgreich unterwegs. 2011 gewannen sie den internationalen Country Music Award und ab 2014 sind sie auch mit dem namhaften Orchester der Philharmonie Leipzig auf Tournee.



Einen Trailer und weitere Informationen gibt es auf www.graceland-online.de. Das Programm von "Graceland" ist eine bewegende, musikalische Hommage an Simon & Garfunkel. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.desowie darüber hinaus bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb