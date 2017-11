Der Abbau von Eisenerz und dessen Verarbeitung hat der Stadt einst Wohlstand beschert. Doch so richtig präsent ist das Thema heute nicht mehr. Das soll sich ändern. Im Kulturausschuss legte Wilhelm Koch dafür ein Konzept vor.

Aussichtspunkt schaffen

"Instagram-fähig"

Eisen ist eine zusätzliche Facette, die zu Amberg passt wie die Faust aufs Auge. Wilhelm Koch

Ein Förderturm, der einen Rundblick bietet, der Erzweg selbst als Rundweg mit Hinweistafeln, Etappen des Abbaus und der Verarbeitung von Eisenerz, ein Eisenpanorama und die Frage, wie man das bislang brachliegende Thema in der Stadt präsenter machen könnte: Wilhelm Koch vom Büro Wilhelm legte dem Kulturausschuss bei dessen Sitzung im Stadtmuseum umfassend seine Überlegungen dar - Ideenkonzepte, wie er es selbst nannte.So sei ein Aussichtsturm am Erzberg, beim Wasserspeicher der Stadtwerke, denkbar. Um einen schönen Rundblick bieten zu können, müsste er circa 32 Meter hoch sein. Dafür könnte man die Idee eines Förderturms aufgreifen, führte Koch aus. Dieser sei grundsätzlich sehr rational gebaut, markant sei seine Stütze. "Es ist ein nüchtern-technisches Bauwerk", urteilte Koch. Der dafür vorgesehene Platz müsste aufbereitet, Parkplätze müssten geschaffen werden. "Man muss sich auch grundsätzlich überlegen, ob man sich dieses Bauwerk, das mit 32 Metern schon sehr groß ist, da oben vorstellen kann." Für die Beschilderung des Erzwegs Luitpoldhöhe schlug Koch zwei verschiedene Materialien vor: blankes Eisen oder Cortenstahl, also wetterfester Baustahl. Grafisch ließe sich die Thematik mit den Symbolen Schlägel und Eisen darstellen. Der Vorteil: "Das sind die Bergarbeiter-Zeichen, die kennt schon jeder, die muss man nicht extra vorstellen." Hinweise auf den Erz-Rundweg ließen sich auch in der Stadt realisieren, sagte Koch und nannte mögliche Standorte: Kräuterwiese, Stadtmuseum, Tourist-Info, Bahnhof, ACC und Schiffgasse.Koch sprach von einer durchgehenden Ästhetik, die den Rundweg begleiten soll. Vorstellbar sei noch ein weiteres Element: ein Eisentor. Damit könnte man gewisse Punkte aufwerten. Zum Beispiel den Eingang zum Theresienstollen, der aktuell fast ein "Un-Ort" sei. "Mit dem Tor wird er auf einen Blick sichtbar", sagte Koch und plädierte für eine durchgängige Materialität.Das Tor wäre zum einen Wegführer, zum anderen auch ein Fotomotiv, "durchaus auch Instagram-fähig, um Fotos zu machen und in die Welt zu posten". Koch stellte dem Ausschuss noch seine Ideen für das Eisenpanorama am Ende der Selgradstraße vor. Eine Aussichtsplattform, nämlich ein Pavillon in Form eines Sechsecks habe es früher schon an der jetzt vorgesehenen Stelle gegeben, realisiert hatte ihn 1903 der Verschönerungsverein. Für sein Eisenpanorama sieht Koch ein Zwölfeck vor. Eisenerz soll dadurch erlebbar werden. Deshalb könnte sich Koch einen rohen Eisenbrocken zum Anfassen vorstellen, genauso auch ein Eisenklangobjekt. Möglich wäre vieles, zum Beispiel auch, dass man ausprobieren kann, wie viel Eisen wiegt. Oder eine Eisenrallye. Panoramatafeln sieht sein Entwurf vor, der Panorama-Ausblick schließt historische Abbaustätten und Eisenverarbeitungs-Standorte ein.Die Frage sei, ob man das Thema auch in der Stadt noch präsenter machen will. Auch dafür legte Koch einen ersten Entwurf vor: den Ironman Amberg, eine Figur aus Cortenstahl. Er zitierte den Archäologen Mathias Hensch, um die Bedeutung von Abbau und Verarbeitung von Eisenerz deutlich zu machen: "Ohne die frühe Industrialisierung gäbe es Amberg nicht. Essen ist sozusagen der Geburtshelfer für Amberg." Oberbürgermeister Michael Cerny pflichtete ihm bei: "Erzabbau und Verarbeitung gehören zur Identität der Stadt."Gesprochen wurde auch über einen Fahrplan für das Projekt. Erster Schritt wäre der Weg und das Aussichtspanorama. Danach müsse man sich überlegen, wie man darauf verweisen wolle, also wie die Beschilderung aussehen soll. Und schließlich sei noch darüber nachzudenken, "wie das Thema in der Stadt mehr zur Geltung gebracht werden soll". Zunächst sollen die Kosten eruiert, dann müssen Haushaltsmittel beantragt werden. Zeitgleich wäre es möglich, einen Förderantrag über das Leader-Programm zu stellen.