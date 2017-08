Die Reihe der Amberger Orgelmusik geht am Samstag, 26. August, um 12 Uhr, in der Schulkirche mit Ignace Michiels aus dem belgischen Brügge in internationaler Besetzung weiter. Der 1963 geborene Musiker studierte Orgel, Klavier und Cembalo am Konservatorium seiner Heimatstadt Brügge. 1986 war er Preisträger des Lemmens-Instituts in Löwen. Seine Ausbildung vervollständigte er bei Robert Anderson an der Southern Methodist University in Dallas, bei Herman Verschraegen an der Royal Academy in Brüssel und bei Odile Pierre am Conservatoire National de Paris, wo er den begehrten Prix d'Excellence erhielt. Am Königlichen Konservatorium in Gent legte er sein Master-Orgeldiplom ab.

Ignace Michiels ist künstlerischer Dozent an der Hochschule Gent, Gastprofessor an dem Wheaton College in Chicago und unterrichtet am Konservatorium in Brügge. Daneben ist er Organist der St.-Salvator-Kathedrale in Brügge und veranstaltet die dortigen Kathedralkonzerte. Seit einigen Jahren dirigiert er das Vokalensemble De Wijngaard in Brügge.Jährlich veranstaltet er mit seinem deutschen Kollegen Gabriel Dessauer ein Austauschprojekt mit dem Reger-Chor-International. Sein umfangreiches Repertoire reicht vom kompletten Orgelwerk Bachs über die Werke von Franck, Mendelssohn, Dupré und Rheinberger, die Symphonien von Widor und Vierne bis hin zu den Orgelsonaten von Guilmant und Rheinberger. Für das Konzert in Amberg hat er ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger, Hans-André Stamm, Théodore Dubois, Alfred Hollins und William Ralph-Driffil zusammengestellt. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Orgel in der Basilika St. Martin zugute.