Da war er selbst wohl etwas überrascht, der Willy Astor, als er mit seiner Band auf die Bühne des Amberger Kongresszentrums kam. Den halbleeren Saal funktionierte der Künstler aber flugs zum Wohnzimmer um - mit entsprechendem Wohlfühlfaktor.

Dass Willy Astor auch unter die Kinder-CD-Produzenten gegangen ist, ist sicherlich nicht jedem geläufig. Doch wer so gekonnt mit Worten spielen kann, kann auch mit Gitarre und Klavier für Kinder spielen. Die Geschichte der Familie Bröselbeck zum Beispiel, die sich auf dem Weg in den Sommerurlaub befindet. Leider kommen sie nie auf Elba an, sondern landen auf der Insel Tiri Tiri Matangi, weil der Papa in einem dünnen Tunnel, einem Tünnel, in Österreich falsch abgebogen ist. Auf der Insel grüßt man sich mit Halluzzi. Familie Bröselbeck findet sich also quasi in einer Halluzzi-Nation wieder, wo sich allerlei Witziges entdecken lässt.Was die Bröselbecks auf Tiri Tiri Matangi erleben, hat Willy Astor in viele Lieder verpackt, die vor Wortwitz nur so strotzen und mit handwerklich richtig gut gemachter Musik ins Ohr gehen. Mal was mit mehr Anspruch, aber immer locker-leicht und mitsingtauglich. Und da ließen sich die Kinder im Saal nicht lumpen und sangen und klatschten gern mit. Das Lied vom Hängereh Gista, der Schiss-Katze-Blues oder Rosmarie, die Kitzelqualle mit der Schnitzelfalle - so ziemlich alle Songs, die Willy Astor und Band mitgebracht hatten, stießen auf große Singfreude.Und Willy Astor wäre nicht Willy Astor, wenn er sein Publikum nicht auch noch mit bedenken würde. Eine Zuspätkommer-Familie aus Thansüß wurde gnadenlos, aber charmant-witzig ins Programm eingebaut ("Oh, eine Familie aus einem fern gelegenen Tal. Was war da los? Die anderen waren auch pünktlich."). Man kam sich fast schon ein bisschen wie im heimischen Wohnzimmer vor, wenn der Willy auf der Bühne Gschichten von den Bröselbecks und der Insel erzählte und mal jazzig, funky oder mit viel Blues auf der Gitarre spielte. Selbst, als er sich an einer Stelle textlich unsicher zeigte, musste man mit dem großen Lausbub mitschmunzeln, als er einfach nochmal neu anfing. "Mir san hier ned bei Hansi Hinterseer, wo a Bandl läuft, wir sind live."Es war ein lässig-jazziger Nachmittag in Ambergs wohl größter guten Stube. Spätestens bei der Zugabe wurde jedem klar, dass der Willy schon echt gut mit Kindern kann. Alle, die Lust hatten, mit ihm das Hängereh Gista nochmal zu singen, lud er kurzerhand auf die Bühne ein, kniete sich vor seinen bunt gemischten Kinderchor, und dann gaben die Großen an den Instrumenten noch einmal alles für die Kleinen. Mit einem voll besetzten ACC wäre das vielleicht nicht ganz so heimelig geworden.