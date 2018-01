In der Live-Fotoreportage "Fernost und Fernwest" begleiten die Besucher Sabine Hoppe und Thomas Rahn auf einer Reise durch Südostasien und Nordamerika - zwei faszinierende Welten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Es ist eine ganz besondere Show der Kontraste: mit delikater Stinkfrucht und Triple-Bypass-Burger, quer durch Urwälder und Wüstentäler, in buddhistische Klöster und pulsierende Megastädte. Zu sehen ist die Multivisionsschau am Samstag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr im Musikomm in Amberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.