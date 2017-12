Bücher für alle - ganz ohne Anmeldeformulare, Leihfristen oder Öffnungszeiten. Das ist die Idee, die hinter dem Konzept offener Bücherschrank steckt. In vielen Städten gibt es einen solchen schon, auch in Amberg sollen bald alle Leseratten die Möglichkeit haben, Bücher kostenlos zum Tausch oder zur Mitnahme anzubieten.

Die Initiatoren Oliver Endres, Brigitte Netta, Sebastian von der Recke und Evi Wagner haben gute Nachrichten: "Vom Bauamt haben wir nun grünes Licht bekommen, einen offenen Bücherschrank in der Georgenstraße aufzustellen. Nun brauchen wir nur noch Sponsoren, die das Projekt unterstützen wollen."Die Hausecke an der Einmündung Lange Gasse beim Malteserplatz soll der Standort sein. "Bücher sind viel zu wertvoll, um sie wegzuwerfen", sagt Oliver Endres. "Deswegen entstand die Idee, zentral in der Innenstadt eine Möglichkeit zum kostenlosen Tausch anzubieten. Das Ganze funktioniert ganz einfach: Ich nehme ein Buch heraus - und stelle ein anderes hinein, das ich zum Lesen anbieten möchte." Nicht nur von Bauamt und Hausbesitzern haben die Initiatoren nach eigener Auskunft inzwischen grünes Licht, auch für die Umsetzung gibt es bereits konkrete Pläne. "Die Schlosserei der JVA Amberg baut uns einen Schrank, der auch vandalensicher ist", so Endres.Doch mit dem Aufstellen ist es nicht getan; Goldschmied von der Recke und die Bioladenbesitzer Michael und Adelheid Gutekunst erklärten sich bereit, die Betreuung zu übernehmen. Wenn es nach den Initiatoren geht, soll es nicht beim Tausch von Büchern bleiben. "Geplant ist es, neben dem Bücherschrank auch eine rote Bank aufzustellen", sagt Evi Wagner.