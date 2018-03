"Inner Circle" spielen in Amberg

Die Kult-Reggae-Band "Inner Circle" feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Um dies angemessen zu zelebrieren, geht es auf große Welttournee.

In den 80er und 90er Jahren erreichteb ihre Hits "Sweat (A La La La La Long)", "Bad Boys", "Rock with You" oder "Games People Play" Nummer-1-Platzierungen auf der ganzen Welt. Am Mittwoch, 13. Juni, spielen "Inner Circle" um 20 Uhr im Musikomm in Amberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb